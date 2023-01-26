Sigara Fiyatlarına Bir İndirim Daha! O Markaların Fiyatları Diplere Vurdu; Alan Kutuyla Alıyor…
Yeni yıla girilmesi ile birlikte ağır vergi yükü altında kalan sigara ürünleri, yeni zamların açıklanması neticesinde tütün tiryakilerini oldukça zor bir durumda bıraktı. Yapılan ÖTV zammının ardından fiyat güncellemesine gitmek durumunda kalan firmalar, peş peşe zam kararlarını duyurdu.
Yeni yılın ilk günlerinde 4 TL’lik zam kararlarını duyuran sigara firmaları, vatandaşların tepkileri ile karşılaştı. Firmaları olduğu kadar ÖTV zamlarını da eleştiren tüketiciler, sosyal medya hesapları üzerinden tepkilerini dile getirdi. Ağır baskı sonrasında harekete geçen firmalar, bu kez de arka arkaya indirim kararlarını duyurdu. İlk olarak BAT ve Philip Morris grubu sigara ürünlerine 1 TL’lik indirim yapılırken şimdiden JTI grubundan yeni bir indirim haberi geldi.
Türkiye Tekel Bayileri Platformu (TTBP) tarafından yapılmış olan resmi paylaşımda BAT ve Philip Morris gruplarının ardından JTI grubu sigara ürünleri için de 1 TL’lik indirim kararının yürürlüğe girmiş olduğu bilgisi kaydedildi. Sigara gruplarından gelen indirim kararlarının ardından ortalama sigara fiyatları, 32 TL seviyesine kadar geriledi.
Sigara Zammı
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26 Oca 2023 - 09:03 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.