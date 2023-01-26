Sigara Fiyatlarına Bir İndirim Daha! O Markaların Fiyatları Diplere Vurdu; Alan Kutuyla Alıyor…

Yeni yılın ilk günlerinde 4 TL’lik zam kararlarını duyuran sigara firmaları, vatandaşların tepkileri ile karşılaştı. Firmaları olduğu kadar ÖTV zamlarını da eleştiren tüketiciler, sosyal medya hesapları üzerinden tepkilerini dile getirdi. Ağır baskı sonrasında harekete geçen firmalar, bu kez de arka arkaya indirim kararlarını duyurdu. İlk olarak BAT ve Philip Morris grubu sigara ürünlerine 1 TL’lik indirim yapılırken şimdiden JTI grubundan yeni bir indirim haberi geldi.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu (TTBP) tarafından yapılmış olan resmi paylaşımda BAT ve Philip Morris gruplarının ardından JTI grubu sigara ürünleri için de 1 TL’lik indirim kararının yürürlüğe girmiş olduğu bilgisi kaydedildi. Sigara gruplarından gelen indirim kararlarının ardından ortalama sigara fiyatları, 32 TL seviyesine kadar geriledi.

Sigara Zammı

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