Kızılcık Şerbeti’ndeki Apo ve Alev’in Düğünü İfşa Oldu! Pembe Saçını Başını Yolacak… “Baban Yaşında!”

Ekranların yeni fırtınası olarak görülen ve gerçek bir hikayeden alınan Kızılcık Şerbeti dizinin her bir bölümü büyük bir keyifle izleniyor. Dizinin kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi birbirinden başarılı oyuncu bulunuyordu. Dizi her ne kadar Doğa ve Fatih’in düşünce çatışmalı aşkını ele alsa bile yan rollerde bulunan karakterlere ise gerekli alan ayrılıyordu. Abdullah ve Alev arasında bir etkileşim olduğu görülüyordu ama gelen düğün haberi seyircileri şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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