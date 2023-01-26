İrem Derici’nin Göğüs Dekoltesi Alev Alev… “Sen İnsanın Rüyalarına Girersin!” İncecik Beliyle…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan İrem Derici, göğüs dekoltesiyle adeta alev alev yaktı! Hayranlarından binlerce yorum ve beğeni alan İrem Derici, incecik beliyle gündem yaratmayı başardı. Cesur karelerine bir yenisini ekleyen İrem Derici, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilenler…
Hem özel hayatıyla hem de iş dünyasındaki varoluşuyla milyonlarca hayran kazanmış olan İrem Derici, asıl çıkışını ise "Kalbimin Tek Sahibine" isimli şarkısıyla yapmıştır. Sadece bununla kalmayıp; "Zorun Ne Sevgilim", ve "Dantel" gibi hit şarkıları altına imzasını atan İrem Derici en son olarak Eda Sakız, Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut’la birlikte “Papatya” isimli şarkı çıkarmıştı. Sadece 4.3 milyon izlenme alan İrem Derici’nin bu şarkısı ne kadar başarılı olduğunu bir kez daha göstermişti. Güzel isim İrem Derici’nin sahne pozları ise yürekleri hop indirdi hop kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.