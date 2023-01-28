Sibel Can’ın Kızını Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı! Balkonda Öyle Pozlar Verdi Ki…
Sibel Can’a genel görünümü ise babası Hakan Ural’a benzetilen Melisa Ural, bir bakanın bir daha bakmasını sağlayan duru güzelliği ile resmen yürek hoplatmıştı. Sibel Can’ın Kızını Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı! Balkonda Öyle Pozlar Verdi Ki…İşte Detaylar...
Ünlü şarkıcı Sibel Can, son dönemlerde resmen aile saadeti yaşıyor. Boyunu geçen üç çocuğu ile mutlu bir hayat süren, bir yandan da şarkıcılık kariyerine devam eden Can, magazin gündemi tarafından da yakından takip edilmeye devam ediliyor. Son olarak büyük oğlu Engin Can Ural’ın düğün töreninde yaptığı dans şovları ile dikkat çeken Can, bu kez de kızı Melisa Ural’ın Instagram pozları ile gündemde yer aldı.
Geçtiğimiz yıllarda ünlü şarkıcı Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile birliktelik yaşayan Alaattin Kadayıfçıoğlu ile bir süre önce yeni bir aşka yelken açan Melisa Ural, abisi Engin Can Ural’ın düğüne de Kadayıfçıoğlu birlikte katılmıştı. İlişkisini ailesine de resmen kabul ettirmiş olduğunu göler önüne seren Ural, güzelliği ile de göz kamaştırmıştı. Yüz hatları annesi
Melisa Ural
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28 Oca 2023 - 15:47 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.