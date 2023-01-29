Kurtlar Vadisi’nin Efsane Üçlüsüydüler… Son Hallerine İnanmak Mümkün Değil! “Zaman Kimseye Acımaz!”
Efsane dizilerden bir tanesi olan Kurtlar Vadisi, yakın zamanda ekranlara yeniden dönecekti. Dizinin yıldız isimlerinden olan Süleyman Çakır, Polar Alemdar ve Gürkan Uygun’un son hallerini görenler ise “Zaman hiç kimseye acımaz” demeden yapamadılar! Efsane üçlü olarak bilinen bu isimler, sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kadrosunda Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Gürkan Uygun, Oktay Kaynarca ve daha nice muhteşem isimleri bulunduran Kurtlar Vadisi dizisi, her bir bölümüyle ekranlara seyirciyi ciddi manada kilitliyordu. Yayın saatinde dışarda tek bir kişinin bile bulunmadığı Kurtlar Vadisi, seyircilere tüm duyguları geçiriyordu. Muhteşem bir senaryoyla hazırlanmış olan dizinin oyuncuları ise seyircilerin dikkatlerini üzerine çekiyordu. Dizide bulunan Oktay Kaynarca, Necati Şaşmaz ve Gürkan Uygun’un son halleri ise sevenlerini şaşırttı. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.