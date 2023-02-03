- 03 Şub 2023 - 13:16

İşte EYT Düzenlemesinde Merak Edilenler! 975 Gün Hesabı Kafaları Karıştırdı! Eksik Primi Olanlar…

5 bin prim gününün ve cinsiyete bağlı olarak değişen sigortalılık süresinin EYT için yeterli olduğu düşünürken tasarıda kademeli prim günü şartını görenler yetkililere tepki göstermeye başladı. EYT’li Vatandaşın Dikkatine! 975 Gün Hesabı Kafaları Karıştırdı! Eksik Primi Olanlar…İşte Detaylar...

Milyonlarca vatandaşın kanayan yarası haline dönüşen EYT mevzusu, son dönemlerin en çok konuşulan konu başlıklarından birisi olmaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın temmuz ayında başlatmış olduğu EYT düzenleme çalışmalarının 30 Ocak Pazartesi günü Meclis Başkanlığı’nın onayına sunulmasının ardından ilgili yasanın çıkmasını dört göz ile bekleyen vatandaşları şaşkına çeviren yeni bir gelişme ortaya çıktı. 

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03 Şub 2023 - 13:16 - Gündem

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