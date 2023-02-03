İşte EYT Düzenlemesinde Merak Edilenler! 975 Gün Hesabı Kafaları Karıştırdı! Eksik Primi Olanlar…
5 bin prim gününün ve cinsiyete bağlı olarak değişen sigortalılık süresinin EYT için yeterli olduğu düşünürken tasarıda kademeli prim günü şartını görenler yetkililere tepki göstermeye başladı. EYT’li Vatandaşın Dikkatine! 975 Gün Hesabı Kafaları Karıştırdı! Eksik Primi Olanlar…İşte Detaylar...
Milyonlarca vatandaşın kanayan yarası haline dönüşen EYT mevzusu, son dönemlerin en çok konuşulan konu başlıklarından birisi olmaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın temmuz ayında başlatmış olduğu EYT düzenleme çalışmalarının 30 Ocak Pazartesi günü Meclis Başkanlığı’nın onayına sunulmasının ardından ilgili yasanın çıkmasını dört göz ile bekleyen vatandaşları şaşkına çeviren yeni bir gelişme ortaya çıktı.
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03 Şub 2023 - 13:16 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.