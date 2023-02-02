Migros Market Yılın En Büyük İndirimini Duyurdu! 1 TL ile 45 TL Arasındaki Ürünler Poşetleri Dolduruyor!

Hem para piyasalarında hem de altın piyasasında yaşanan ani atakların ardından hızla yükselen enflasyon, gündelik hayatın pek çok alanına yüksek oranlı zamlar aracılığı ile yansıdı. Emlaktan otomotive, gıdadan teknolojik ürünlere kadar birçok farklı kategori altında açıklanan yüksek oranlı zamlar, yapılan tüm maaş iyileştirmelerine rağmen vatandaşların alım güçlerini baltalamaya devam etti. Evlerinin ve kişisel olarak kendilerinin en temel ihtiyaçlarını dahi bütçeleri doğrultusunda satın almak konusunda zorlanan vatandaşlar, uzun bir süre önce zincir marketlerin indirim kampanyalarını yakından takip etmeye başladılar.

Ocak ayına girilmesi ile birlikte açıklanan yeni ürün zamları, özellikle market reyonlarında fahiş fiyatlara şahitlik edilmesine sebep oldu. Bu durum tüketicileri büyük bir hayal kırıklığına uğratırken zincir marketlerin de harekete geçmesine yol açtı. Rakiplerine göre bir adım öne çıkmak isteyen zincir marketler peş peşe indirim kampanyalarını duyururlarken son indirim haberi Migros Market’ten geldi.

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