- 02 Şub 2023 - 15:13

Migros Market Yılın En Büyük İndirimini Duyurdu! 1 TL ile 45 TL Arasındaki Ürünler Poşetleri Dolduruyor!

Şubat ayına özel “Stokları Bitiriyoruz” başlığı altında yeni bir kampanya düzenlediğini duyuran zincir market, birçok ürün grubuna yüksek oranlı indirimler yansıttı. Migros Market Yılın En Büyük İndirimini Duyurdu! 1 TL ile 45 TL Arasındaki Ürünler Poşetleri Dolduruyor! İşte Detaylar...

Hem para piyasalarında hem de altın piyasasında yaşanan ani atakların ardından hızla yükselen enflasyon, gündelik hayatın pek çok alanına yüksek oranlı zamlar aracılığı ile yansıdı. Emlaktan otomotive, gıdadan teknolojik ürünlere kadar birçok farklı kategori altında açıklanan yüksek oranlı zamlar, yapılan tüm maaş iyileştirmelerine rağmen vatandaşların alım güçlerini baltalamaya devam etti. Evlerinin ve kişisel olarak kendilerinin en temel ihtiyaçlarını dahi bütçeleri doğrultusunda satın almak konusunda zorlanan vatandaşlar, uzun bir süre önce zincir marketlerin indirim kampanyalarını yakından takip etmeye başladılar.

Ocak ayına girilmesi ile birlikte açıklanan yeni ürün zamları, özellikle market reyonlarında fahiş fiyatlara şahitlik edilmesine sebep oldu. Bu durum tüketicileri büyük bir hayal kırıklığına uğratırken zincir marketlerin de harekete geçmesine yol açtı. Rakiplerine göre bir adım öne çıkmak isteyen zincir marketler peş peşe indirim kampanyalarını duyururlarken son indirim haberi Migros Market’ten geldi. 

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

02 Şub 2023 - 15:13 - Aktüel Ürünler

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
Migros Market Devasa İndirimini Duyurdu! Ayçiçek Yağı 109 TL, Çay 35 TL, Balık 99 TL… mask
Migros Market Devasa İndirimini Duyurdu! Ayçiçek Yağı 109 TL, Çay 35 TL, Balık 99 TL…
Tarım Kredi Market, BİM ve A101 Hepsi Bir Araya Geldi! 3 Market En Büyük Kampanyasını Açıkladı! mask
Tarım Kredi Market, BİM ve A101 Hepsi Bir Araya Geldi! 3 Market En Büyük Kampanyasını Açıkladı!
Şok Market’ten 100 Yılın En İyi İndirimi! 1 Şubat Kataloğu Açıklandı; Yok Yok! Fiyatlar Diplerde… mask
Şok Market’ten 100 Yılın En İyi İndirimi! 1 Şubat Kataloğu Açıklandı; Yok Yok! Fiyatlar Diplerde…
Tarım Kredi Market Şubat İndirimini Duyurdu! Çamaşır Deterjanı, Sucuk, Lahmacun, Peynir… Nerdeyse %50 İndirimli! mask
Tarım Kredi Market Şubat İndirimini Duyurdu! Çamaşır Deterjanı, Sucuk, Lahmacun, Peynir… Nerdeyse %50 İndirimli!
BİM Market Asrın En Büyük İndirimini Başlattı! Airfryer Bile Dip Fiyatlarda! Koşan Alıyor… mask
BİM Market Asrın En Büyük İndirimini Başlattı! Airfryer Bile Dip Fiyatlarda! Koşan Alıyor…
Tarım Kredi Market’ten Son 10 Yılın En Büyük İndirimi! Tuvalet Kağıdı, Sucuk, Yağ Diplerde! mask
Tarım Kredi Market’ten Son 10 Yılın En Büyük İndirimi! Tuvalet Kağıdı, Sucuk, Yağ Diplerde!
A101 Market 5 Senenin Büyük İndirimini Başlattı! Ayçiçek Yağı, Meyve Sebze, Bakliyat, Tuvalet Kağıdı… mask
A101 Market 5 Senenin Büyük İndirimini Başlattı! Ayçiçek Yağı, Meyve Sebze, Bakliyat, Tuvalet Kağıdı…
A101 Market Yine Yaptı Yapacağını! Çok Konuşulan, Yok Satan Tekne Yine Geldi! Fiyatı… mask
A101 Market Yine Yaptı Yapacağını! Çok Konuşulan, Yok Satan Tekne Yine Geldi! Fiyatı…
Migros Market’te Büyük İndirim Başladı! Katalog Yayınlandı; Elektronik, Zücaciye, Tekstil… mask
Migros Market’te Büyük İndirim Başladı! Katalog Yayınlandı; Elektronik, Zücaciye, Tekstil…
CarrefourSa Market’ten Devasa İndirim! Ayçiçek Yağı, Çay, Şeker, Peynir, Tereyağı… Koşun Yetişin! mask
CarrefourSa Market’ten Devasa İndirim! Ayçiçek Yağı, Çay, Şeker, Peynir, Tereyağı… Koşun Yetişin!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
4.336 TL Hesaplara Aktarılmaya Başladı! Bakanlık Harekete Geçti, Ödemeler Başladı! mask
4.336 TL Hesaplara Aktarılmaya Başladı! Bakanlık Harekete Geçti, Ödemeler Başladı!
EYT’li Vatandaşın Dikkatine! 975 Gün Hesabı Kafaları Karıştırdı! Eksik Primi Olanlar… mask
EYT’li Vatandaşın Dikkatine! 975 Gün Hesabı Kafaları Karıştırdı! Eksik Primi Olanlar…
Migros Market Devasa İndirimini Duyurdu! Ayçiçek Yağı 109 TL, Çay 35 TL, Balık 99 TL… mask
Migros Market Devasa İndirimini Duyurdu! Ayçiçek Yağı 109 TL, Çay 35 TL, Balık 99 TL…
Çağatay Ulusoy Bir Of Dese Karşı Dağlar Yıkılır! Arabadaki O Hallerini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! mask
Çağatay Ulusoy Bir Of Dese Karşı Dağlar Yıkılır! Arabadaki O Hallerini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı!
Survivor Nagihan’dan Buz Kestiren Açıklama! Acun Ilıcalı Bu Kez Utanacak… Perde Arkası Şok Etti! mask
Survivor Nagihan’dan Buz Kestiren Açıklama! Acun Ilıcalı Bu Kez Utanacak… Perde Arkası Şok Etti!
Kısmetse Olur Batuhan’ın Sevgilisi Ortaya Çıktı! Öykü Serter Diskalifiyesini Duyuracak! Dudak Dudağa… mask
Kısmetse Olur Batuhan’ın Sevgilisi Ortaya Çıktı! Öykü Serter Diskalifiyesini Duyuracak! Dudak Dudağa…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL