Migros Market Yılın En Büyük İndirimini Duyurdu! 1 TL ile 45 TL Arasındaki Ürünler Poşetleri Dolduruyor!
Şubat ayına özel “Stokları Bitiriyoruz” başlığı altında yeni bir kampanya düzenlediğini duyuran zincir market, birçok ürün grubuna yüksek oranlı indirimler yansıttı. Migros Market Yılın En Büyük İndirimini Duyurdu! 1 TL ile 45 TL Arasındaki Ürünler Poşetleri Dolduruyor! İşte Detaylar...
Hem para piyasalarında hem de altın piyasasında yaşanan ani atakların ardından hızla yükselen enflasyon, gündelik hayatın pek çok alanına yüksek oranlı zamlar aracılığı ile yansıdı. Emlaktan otomotive, gıdadan teknolojik ürünlere kadar birçok farklı kategori altında açıklanan yüksek oranlı zamlar, yapılan tüm maaş iyileştirmelerine rağmen vatandaşların alım güçlerini baltalamaya devam etti. Evlerinin ve kişisel olarak kendilerinin en temel ihtiyaçlarını dahi bütçeleri doğrultusunda satın almak konusunda zorlanan vatandaşlar, uzun bir süre önce zincir marketlerin indirim kampanyalarını yakından takip etmeye başladılar.
Ocak ayına girilmesi ile birlikte açıklanan yeni ürün zamları, özellikle market reyonlarında fahiş fiyatlara şahitlik edilmesine sebep oldu. Bu durum tüketicileri büyük bir hayal kırıklığına uğratırken zincir marketlerin de harekete geçmesine yol açtı. Rakiplerine göre bir adım öne çıkmak isteyen zincir marketler peş peşe indirim kampanyalarını duyururlarken son indirim haberi Migros Market’ten geldi.
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02 Şub 2023 - 15:13 - Aktüel Ürünler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.