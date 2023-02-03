Emekliye Halkbank’tan Büyük Promosyon! Fiyatları Tavana Çekti; Duyan Aylığını 3 Yıl Halkbank’tan Alıyor…
Emekli vatandaşın gündeminde olan promosyonlara bir hamlede Halkbank’tan geldi. Büyük promosyon bedelini açıklayan Halkbank, fiyatları tavan seviyeye çektiğini gösterdi. 3 yıl emekli aylığını Halkbank’tan alma koşuluyla verilen bu promosyonların bedellerini duyanlar kalktığı gibi soluğu Halkbank’ta aldı! Peki, Halkbank 2023 Şubat ayı için ne kadar promosyon veriyor?
Hem özel bankaların hem de devlet bankalarının başlatmış olduğu promosyon kampanyaları kaldığı yerden devam ediyor. Maaşlarını üç yıl boyunca promosyon alacağı bankadan almanın sözünü veren emeklilere verilen promosyonlar, bankadan bankaya değiştiği gibi emekli aylığının miktarına göre de büyük bir değişim yaşıyor. Peki, emekliye verilen promosyonlar Halkbank cephesinde ne düşük ve en yüksek ne kadar?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.