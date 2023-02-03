- 03 Şub 2023 - 11:58 G: 03 Şub 2023 - 12:05

Emekliye Halkbank’tan Büyük Promosyon! Fiyatları Tavana Çekti; Duyan Aylığını 3 Yıl Halkbank’tan Alıyor…

Emekli vatandaşın gündeminde olan promosyonlara bir hamlede Halkbank’tan geldi. Büyük promosyon bedelini açıklayan Halkbank, fiyatları tavan seviyeye çektiğini gösterdi. 3 yıl emekli aylığını Halkbank’tan alma koşuluyla verilen bu promosyonların bedellerini duyanlar kalktığı gibi soluğu Halkbank’ta aldı! Peki, Halkbank 2023 Şubat ayı için ne kadar promosyon veriyor?

Hem özel bankaların hem de devlet bankalarının başlatmış olduğu promosyon kampanyaları kaldığı yerden devam ediyor. Maaşlarını üç yıl boyunca promosyon alacağı bankadan almanın sözünü veren emeklilere verilen promosyonlar, bankadan bankaya değiştiği gibi emekli aylığının miktarına göre de büyük bir değişim yaşıyor. Peki, emekliye verilen promosyonlar Halkbank cephesinde ne düşük ve en yüksek ne kadar?

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03 Şub 2023 - 11:58 Ankara- Yaşam

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