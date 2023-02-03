Emekliye Halkbank’tan Büyük Promosyon! Fiyatları Tavana Çekti; Duyan Aylığını 3 Yıl Halkbank’tan Alıyor…

Hem özel bankaların hem de devlet bankalarının başlatmış olduğu promosyon kampanyaları kaldığı yerden devam ediyor. Maaşlarını üç yıl boyunca promosyon alacağı bankadan almanın sözünü veren emeklilere verilen promosyonlar, bankadan bankaya değiştiği gibi emekli aylığının miktarına göre de büyük bir değişim yaşıyor. Peki, emekliye verilen promosyonlar Halkbank cephesinde ne düşük ve en yüksek ne kadar?

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