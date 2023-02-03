Bu Haber Çocuk Yaptırır… En Az Bir Çocuğu Olana 4.200 TL Verilecek! PTT’den 3 Dakikada Yatıyor!

Giderek zorlaşana ekonomik koşullar, vatandaşların geçim dertlerinin de artmasına sebep oldu. Oluşan kur farkı, yükselen enflasyon ve daha pek çok alanda yaşanan olumsuz gelişmelerin alım gücünü düşürmüş olması, mevcut kazançlar ile ay sonlarının getirilememesine yol açtı. Özellikle çocuklu aileler için tam bir kabusa dönüşen bu süreç, devlet desteklerinin de yakından takip edilmesini sağladı. Bu kapsamda birçok farklı kategori altında onlarca sosyal yardım modeli geliştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, güncel hizmetleri ile arama motorlarında sıklık ile sorgulanan kamu kurumlarından birisi oldu.

İhtiyaç sahipleri ve engelli vatandaşlar için farklı kategoriler altında 20’yi aşkın sosyal yardım modeli geliştirmiş olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni yıla girilmesi ile birlikte açıklanmış olan maaş zamlarının ardından mevcut yardım tutarlarını güncelledi. Bu kapsamda daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşabilmek amacı ile de birçok hizmetinin kapsamını genişleten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuklu aileler için de bir yardım hizmetinin bulunduğunu müjdeledi. “SED” başlığı altında sunulan yardım hizmetinin süreli ve düzenli olmak üzere iki farklı başlık altında başvurulara açık olduğunu ifade eden bakanlık, detayları paylaştı.

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