Mert Ramazan Demir’in Yeni Aşkı Ortaya Çıktı! Herkes Afra Sanıyordu Ama Dünya Güzeliyle…

Son dönemlerin parlayan yıldızları arasında gösterilen Mert Ramazan Demir hem projeleri hem de özel hayatı ile gündemde kalmaya devam ediyor. Star TV’de yayınlanan ve gerçek bir hikayeden uyarlanmış olan “ Yalı Çapkını” isimli dizi ile öne çıkmayı başaran Demir, son olarak Netflix platformunda yayınlanan “Şahmaran” isimli dizi ile kariyerinde büyük bir sıçrama yaşadı.

Genç oyuncu Afra Saraçoğlu ile birlikte rol aldığı Yalı Çapkını dizisinde birçok izleyiciyi strese sokan “Ferit” karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, son dönemlerde özel hayatı ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Rol arkadaşı Afra Saraçoğlu’nun Mert Yazıcıoğlu ile ayrılmasına sebep olarak gösterilen Demir, şimdiye kadar bu tarz iddialara cevap vermeyerek kafaların daha fazla karışmasına yol açtı.

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