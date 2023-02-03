Mert Ramazan Demir’in Yeni Aşkı Ortaya Çıktı! Herkes Afra Sanıyordu Ama Dünya Güzeliyle…
Kariyer yönetimini oldukça iyi yapan Demir, şöhretin getirmiş olduğu nimetlerden de faydalanarak gün be gün daha fazla parlamaya devam ediyor. Mert Ramazan Demir’in Yeni Aşkı Ortaya Çıktı! Herkes Afra Sanıyordu Ama Dünya Güzeliyle… İşte Detaylar...
Son dönemlerin parlayan yıldızları arasında gösterilen Mert Ramazan Demir hem projeleri hem de özel hayatı ile gündemde kalmaya devam ediyor. Star TV’de yayınlanan ve gerçek bir hikayeden uyarlanmış olan “ Yalı Çapkını” isimli dizi ile öne çıkmayı başaran Demir, son olarak Netflix platformunda yayınlanan “Şahmaran” isimli dizi ile kariyerinde büyük bir sıçrama yaşadı.
Genç oyuncu Afra Saraçoğlu ile birlikte rol aldığı Yalı Çapkını dizisinde birçok izleyiciyi strese sokan “Ferit” karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, son dönemlerde özel hayatı ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Rol arkadaşı Afra Saraçoğlu’nun Mert Yazıcıoğlu ile ayrılmasına sebep olarak gösterilen Demir, şimdiye kadar bu tarz iddialara cevap vermeyerek kafaların daha fazla karışmasına yol açtı.
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03 Şub 2023 - 13:22 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.