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- 09 Eki 2020 - 23:27 G: 09 Eki 2020 - 23:41

Ankara'da Hafta sonu noterler açık mı? Ankara Nöbetçi Noterler Listesi Belli Oldu Mu?

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Nöbetçi noter uygulaması kaldırıldı mı? ÖNEMLİ: ​Kısa bir süre önce uygulamaya başlanan Nöbetçi Noterlik Uygulaması Ülkemiz genelinde alınan Koronavirüs tedbirleri kapsamında, nöbetçi noterlik uygulaması ikinci bir karara kadar ertelenmiştir. Hafta içi verilen noterlik hizmetlerinde ise herhangi bir değişiklik yoktur.

Ankara Nöbetçi Noterler Listesi İçin: TIKLAYINIZ

Türkiye’de nöbetçi noterlik uygulamasının başladığı ilk andan itibaren vatandaşalar bu uygulamaya, Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin tüm bölgelerinden yoğun talep göstermiştir. Özellikle Ankara gibi büyük şehirlerde aciliyeti yüksek olan noter işlemleri için vatandaşların, nöbetçi noter listelerine ve adreslerine kolayca ulaşmaları için Adalet Bakanlığı tarafından güncel online nöbetçi noter sorgulama hizmeti de sunulmaktadır.

Kısa sürede vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşılan nöbetçi noter uygulaması, günün her saatinde sorgulama ekranları üzerinden görüntülenebilmektedir. Ankara nöbetçi noter sorgulama işlemi dâhil olmak üzere Türkiye’nin, uygulamanın yapıldığı tüm illerinde geçerli olmak üzere nöbetçi noter sorgulaması yapmaları mümkündür.

Adalet Bakanlığı tarafından alınan bu yeni uygulama sayesinde birçok vatandaş kısa süre noter işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Ankara ve çevresindeki tüm nöbetçi noterlerin adres ve noter bilgilerini Ankara haber platformumuz üzerinden görüntüleyebileceğiniz gibi Adalet Bakanlığının nöbetçi noter sorgulama ekranını kullanarak da sorgulama yapmanız mümkündür. Sorgulamanın yapılabilmesi için Türkiye Noterler Birliği’nin resmi web sayfası üzerinden; şehir ve tarih seçimi yapmanız yeterli olmaktadır.

Ankara nöbetçi noter adresleri ve hizmet bölgeleri hakkında detaylı bilgileri bulabileceğiniz Ankara haber platformu üzerinden, dilediğiniz bölgeye ait nöbetçi noteri anında görüntüleyebilirsiniz. Nöbetçi noter uygulaması başlatıldığından beri, haber sitemiz üzerinden, nöbetçi eczanelerin listeleri yayınlanmaktadır. Ankara dahil olmak üzere Türkiye’nin tüm bölgelerinde, nöbetçi noterlik hizmeti hafta sonları saat 10.00 ve 16.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Bu saatler dışında nöbetçi noterlik hizmetinden yararlanmanız mümkün değildir.

Ankara Çankaya Nöbetçi Noter Listesi!

Nöbetçi noter uygulaması kapsamında, Ankara ve İzmir’de nöbetçi noterlikler, belirli bölgeleri değişmesi kaydıyla sadece 2 noterlikle hizmet verecektir. Her hafta sonu talep yoğunluğunun en fazla olduğu ve Ankara’nın en merkezi bölgelerinde hizmet vermek üzere iki adet noter, nöbetçilik faaliyetlerini yürütecektir. Bunun yanı sıra Ankara ve İzmir dışında, İstanbul’da da uygulanan nöbetçi noterlik faaliyetleri için Anadolu yakasında 4 ve İstanbul Avrupa yakasında ise toplam 2 adet nöbetçi noter, tatil günlerinde faaliyet yürütecektir.  

Ankara’nın başkent olmasının da etkisiyle, Çankaya bugün Türkiye’nin yönetim merkezi ve aynı zamanda en kalabalık nüfusa sahip ilçelerinden biridir. Türkiye’nin kalbi olarak nitelendirilen Çankaya’da hemen hemen her hafta bir nöbetçi noterlik faaliyeti yürütülmektedir. Ankara Çankaya nöbetçi noter ve çalışma saatleri hakkında tüm detaylı bilgilere, güncel olarak alınan bilgilere göre internet haber platformumuz üzerinden görüntülenebilmektedir. Ankara nöbetçi noterlerin tam listesi ve ayrıntılı adres bilgilerinin yanı sıra yine güncel haber platformumuz üzerinden gün içinde hizmet verecek olan nöbetçi eczaneleri de görüntüleyebilirsiniz.

Ankara, İstanbul ve İzmir’de faaliyete başlayan nöbetçi noterlik uygulamasının yakın zamanda Türkiye’nin tüm kalabalık kentlerinde hizmete başlaması düşünülmektedir. Türkiye Noterler Birliği internet sitesi üzerinden Ankara nöbetçi noter sorgulama işlemleri yapılabileceği gibi Ankara haber portalı üzerinden de güncel olarak alınan verilere göre, nöbetçi noterlerin listesi görüntülenebilir. Nöbetçi noter uygulaması diğer şehirlerde olduğu gibi Ankara Çankaya nöbetçi noter saatleri hafta sonu 10.00 ve 16.00 saatleri arasında hizmet yürütecektir. Ankara için her hafta en fazla iki farklı noktada iki noterin, nöbetçi olarak hizmet vermesi beklenmektedir.

Ankara Nöbetçi Noterler Hangi Bölgede?

Adalet Bakanlığı tarafından kısa bir süre önce başlatılan nöbetçi noterlik hizmeti, şuan için sadece İzmir, Ankara ve İstanbul’da hizmet yürütmektedir. İstanbul’da her hafta hizmet vermesi ön görülen nöbetçi noter sayısı, iki yakada toplam 6 iken, Ankara ve İzmir için belirlenen nöbetçi noter sayısı 2’dir. Her hafta Ankara’nın farklı iki noktasında hizmet verecek olan noterlerden biri genellikle Çankaya bölgesinde hizmet vermektedir. Vatandaşların hafta sonları da noter işlemlerini aksatmamaları ve haftanın her günü noter işlemlerin gerçekleştirebilmeleri için nöbetçi noterlik uygulamasından her hafta birçok vatandaş yararlanmaktadır.  

Türkiye’nin başkenti Ankara’da her hafta sonu nöbetçi noterler, Ankara’nın Çankaya ilçesinin farklı bölgelerinde hizmet vermektedir. Adalet Bakanlığı altyapısını kullanarak hizmet veren Türkiye Noterler Birliği, nöbetçi noter sorgula ekranından il ve ayrıntılı tarih seçerek, Ankara’da ya da diğer illerde nöbetçi noterlik hizmeti verecek olan bölgeleri görüntüleyebilirsiniz. Sorgulama ekranı sayesinde aylar öncesine ait nöbetçi noter bilgilerine ulaşmanız da mümkündür. Ankara nöbetçi noter günleri ve hizmet saatlerine de Ankara haber platformu üzerinden ayrıntılı olarak görüntüleyebilirsiniz.

Ankara Nöbetçi Noter Sorgulama!

Ankara’da her hafta toplamda 2 tane olmak üzere, nöbetçi noter hizmet vermektedir. Vatandaşların hafta sonları noter hizmetlerinden yararlanmaları için başlatılan uygulamadan, şuan için sınırlı sayıda il yararlanabilmektedir. Ankara nöbetçi noterlik hizmetinden yararlanmak için, her hafta güncellenen haber portalımız üzerinden rahatlıkla, Ankara nöbetçi noterleri hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. Türkiye Noterler Birliği üzerinden sorgulama yapmanız da mümkündür.

Ankara’da her hafta değişen nöbetçi noter bilgisine ve nöbetçi noterlerin çalışma saatlerine, haber sitemiz üzerinden rahatlıkla erişim sağlayabilirsiniz. En güncel nöbetçi noter bilgisi ve nöbetçi noter bölgeleri, nöbetçi noter sayfası üzerinden yayınlanmaktadır.

09 Eki 2020 - 23:27 Ankara- Gündem

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