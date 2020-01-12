KEÇİÖRENLİ GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLAR ORİGAMİYLE TANIŞTI

BAŞKAN ALTINOK: ENGELLİLERİN GÖNLÜ MİLYONLARCA GÖNÜLDÜR

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla düzenledikleri programla 9-14 yaş grubu görme engelli çocukları “Origami Kâğıt Katlama Sanatı” ile tanıştırdıklarını belirtti. Başkan Altınok, “Engellilerin, çocukların, yaşlıların gönülleri milyonlarca gönüldür, onlara hak ettiği hizmeti verebiliyorsak ne mutlu bize. Keçiören’de yaşayan engelli vatandaşlarımıza yönelik sosyal ve kültürel çalışmalarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Görme engelli olan tüm vatandaşlarımızın ve yavrularımızın bu özel haftasını kutluyorum” dedi.

ÇOCUKLAR BARDAK, SAMURAY ŞAPKASI VE KAYIK YAPTILAR

Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü Engelli Danışma Merkezi tarafından 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikle 9-14 yaş arası görme engelli çocuklar Japon Vakfı’ndaki origami atölye çalışmasına katılma fırsatı buldular. Çocuklar, eğitmenler eşliğinde Japon kültürünün en bilinen sanatlarından olan origami kâğıt katlama sanatı ile tanışarak kâğıttan bardak, samuray şapkası ve kayık yaptılar.

Origami atölye çalışmasının görme engelli çocuklardaki kavrama yeteneğini geliştirdiğini söyleyen Başkan Altınok, “Origami kâğıt katlama faaliyeti yavrularımızın el ve göz koordinasyonu ile beyin kasları arasındaki iletişimi geliştirmek için birçok eğitim kurumunda öğrenmeyi öğretme aracı olarak kullanılıyor. Biz de bu özel haftada yavrularımızı bu sanatla buluşturmak istedik” diye konuştu.

“1994 YILI KEÇİÖREN’DE ENGELLİLERİMİZ İÇİN MİLATTIR”

Başkan Altınok, belediye başkanlığı görevine başladığı 1994 yılından bu yana engelsiz kent ve engelsiz yaşam için birçok hizmette ilklere imza attıklarını da belirterek şunları aktardı:

“Engelli yavrularımızın yüzlerinin ve gözlerinin içinin güldüğüne şahit olmak bizim için de büyük bir mutluluk. En büyük yatırım insana yapılan yatırımdır. 1994 yılı Keçiören’de engellilerimiz için bir milattır. O dönemde Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (ÖZEV) ile iş birliği yaparak engelliler için atölyeler, kurslar ve üretim merkezleri açmıştık, onlara özel eğitim ve paneller düzenlemiştik. Bu dönemde de onlar için önemli çalışmaları hayata geçireceğiz.”