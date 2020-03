Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Doğayı ve Hayvanları Koruma Topluluğu Başkanı Damla Karaboya da, “Karantina bölgesi ilan edilmesinin ardından beslediğimiz hayvanlar Gölbaşı Barınağına nakledildi. İlk başta ön yargılı bir şekilde yaklaştık ama şu an can dostlarımızı Gölbaşı Hayvan Barınağı’nda görebiliyoruz. Herhangi bir sorun yok. Kiloları gayet iyi, sağlıkları gayet iyi” derken, gönüllü hayvansever Tenay Yücel de, “Senelerdir bu barınağına gelirim. Bu barınakta canların gerek kuru mamaları gerekse yemekleri her zaman olur. Suları düzenli olarak değiştirilir. Aşıları düzenli yapılır, kısırlaştırılma işlemleri hemen yapılır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş göreve geldikten sonra buranın durumu daha iyi oldu. Burayı görmeyenler farklı ve olumsuz konuşuyorlar. Canlarımız burada güvende. Canlarımız burada çok sağlıklı. Kimsenin endişe etmesine gerek yok” sözleriyle düşüncelerini dile getirdi.