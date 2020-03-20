Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede

Halk Ekmek Fabrikası üretim alanı başta olmak üzere satış noktalarında hijyen uygulamalarını en üst seviyeye çıkarırken, kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere kent genelinde toplu taşıma araçları, taksi ve dolmuşlardan sonra C Plakalı servis araçlarında da dezenfeksiyon işlemini titizlikle yürütüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kafeler ve restoranların kapatılması nedeniyle azalan gıda ihtiyacının karşılanması için Büyükşehir Belediyesinin sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak sokak hayvanlarına mama dağıtımı yapacağını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in dört bir tarafında salgın hastalıklarla mücadele kapsamında çalışmalarına 7/24 devam ediyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle Kriz Yönetimi Merkezi koordinasyonunda tüm birimler birim hijyen uygulamalarını en üst seviyeye çıkarırken, yeni önlem ve tedbirleri de devreye sokuyor.

CAN DOSTLARA MAMA DAĞITIMI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sokak hayvanlarının gıda ihtiyacını karşılayan kafe ve restoranların salgın hastalık riskine karşı kapanması nedeniyle Büyükşehir Belediyesinin sivil toplum kuruluşları iş birliği içinde mama dağıtımına başladıklarını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.