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Bugün 12:38 TSİ

Anneleri ölen minik kediler için sütanne seferberliği

Büyükçekmece’de ikamet eden bir ailenin yeni doğum yapan kedisi aniden ölünce 6 günlük 2 yavrusu için başlatılan sütanne seferberliği mutlu sonla bitti.