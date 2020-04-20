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Anneleri ölen minik kediler için sütanne seferberliği

Büyükçekmece’de ikamet eden bir ailenin yeni doğum yapan kedisi aniden ölünce 6 günlük 2 yavrusu için başlatılan sütanne seferberliği mutlu sonla bitti.

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Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı saatlerde kedisinin aniden ölmesi üzerine çaresiz kalan vatandaşın imdadına Büyükçekmece Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü Veterinerlik İşleri Şefliği ekipleri yetişti.

Annesiz kalan yavru kedileri hayvansever vatandaşın evinden alan belediye ekipleri, Avcılar ilçesindeki sütanneye yetiştirdi. Belediye ekiplerinden minik yavruları teslim alan hayvanseverin yeni doğum yapan kedisi, minik kedileri kendi yavrularıyla birlikte emzirdi.
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