Ankara'da 23 Nisan Etkiliği: Haydi Çocuklar Balkonlara

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EVLERİNDEN ÇIKAMAYAN BAŞKENTLİ ÇOCUKLARA 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI NEDENİYLE ÖZEL BİR KUTLAMA PROGRAMI HAZIRLADI

BAŞKETTE 23 NİSAN KUTLAMASI ÇOCUKLARIN AYAĞINA GİDECEK

ANKARA BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI BU YIL 23 NISAN ULUSAL EGEMENLIK VE ÇOCUK BAYRAMI IÇIN FARKLI BIR KUTLAMA PROGRAMI HAZIRLADI. KORONAVIRÜS SALGINI NEDENIYLE EVLERINDEN ÇIKAMAYAN BAŞKENTLI ÇOCUKLARI 23 NISAN GÜNÜ BALKONLARINA DAVET EDEN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAIRE BAŞKANLIĞI ÜSTÜ AÇIK GEZI ARAÇLARIYLA ILÇE ILÇE DOLAŞARAK ÇOCUK ŞARKILARI EŞLIĞINDE ANIMASYON GÖSTERILERIYLE DOLU BIR KUTLAMA GERÇEKLEŞTIRECEK.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürkün çocuklara armağan ettiği 23 NISAN ULUSAL EGEMENLIK VE ÇOCUK BAYRAMI kutlamalarını bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukların ayağına kadar götürecek.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan program kapsamında 10 turistik gezi aracı çocuk şarkıları çalarak ilçe ilçe gezecek.

KAPI KAPI KUTLAMA

Türk milletinin iradesini temsil eden milli mücadele tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin TBMM açılış günü de olan 23 Nisan aynı zamanda her yıl çocuk bayramı olarak coşkuyla kutlanıyor.

23 Nisan Perşembe günü tüm çocuklar başta olmak üzere Ankaralıları balkonlara davet eden Büyükşehir Belediyesi merkez dahil 25 ilçede cadde cadde dolaşarak çocuk şarkıları çalacak. Üstü açık araçlarda yer alan animasyon ekibi de gösterileriyle çocuklara eğlenceli saatler yaşatacak.

Türk Bayraklarıyla donatılacak araçlar ilçelerden döndükten sonra saat 21.00da ise ulusal düzeydeki kutlamalara eşlik ederek İSTIKLAL MARŞInı Başkentlilerle hep birlikte seslendirecek.

ÇOCUKLAR DA ŞARKILARA EŞLİK EDECEK

Merkez ve ilçelerde 08.00-23.00 saatleri arasında 70 cadde ve bulvarda dolaşacak olan gezi araçları şu saatlerde çocuk şarkıları ve marşları seslendirerek Başkentli çocuklara seslenecek:

-EVREN : 11.00 -ŞEREFLIKOÇHISAR: 13.00 -BALA: 16.00 -GÖLBAŞI: 17.30

-ÇAMLIDERE: 11.00 -KIZILCAHAMAM : 13.00 -KAZAN: 16.00

-SINCAN: 21.00

-NALLIHAN: 11.00 -BEYPAZARI: 14.30 -GÜDÜL: 17.30 -AYAŞ: 19.00

-KALECIK: 11.00 -ÇUBUK: 13.00 -AKYURT: 16.00 - PURSAKLAR: 18.00

-ALTINDAĞ: 21.00 - ÇANKAYA: 21.00 - YENIMAHALLE: 21.00 - KEÇIÖREN: 21.00

-HAYMANA: 11.00 -POLATLI: 13.00

-ETIMESGUT: 21.00

-ELMADAĞ: 11.00 - MAMAK: 21.00