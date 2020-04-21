Bu Şikâyetlerinizi Hastaneye Gitmeden Kendiniz Giderin

Bakanlık, hastaneler ve aile sağlık merkezleri yetkilileri her fırsatta, Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tam koruma için çok mecbur kalınmadıkça sağlık kuruluşlarına gidilmemesi uyarısında bulunuyor. O nedenledir ki haftalardır hepimizin en büyük endişesi; ‘ya hastalanırsak…’ Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu da tedbiri elden bırakmadan özellikle şu dönemde kendimize dikkat etmemiz gerektiğini söyledi. Dr. Buyrukçu, mevsim geçişi nedeniyle soğuk algınlığı, gribal enfeksiyonlar ve mevsimsel alerjik rinitin sıklaşmaya başladığı bu günlerde ağrıların da artabileceğini vurguladı.

Yüksek Ateş, Öksürük, Baş Ağrıları…

Hastanelerden uzak durmamız gereken bu dönemde, bazı sağlık sorunlarına evde çözüm bulunabileceğini bildiren Dr. Buğra Buyrukçu, sözlerini şöyle sürdürdü: “En sık karşılaşılan şikayetler arasında soğuk algınlığı, yüksek ateş, öksürük, baş ağrıları, bel ve sırt ağrıları gelmektedir. Bu şikayetlerden bazıları bilindiği üzere Covid-19’un da belirtileri arasındadır. Şikayetlerin Covid ile ilgisi bulunmadığından emin olunduğunda ise evde hazırlanacak karışımlarla tedavi mümkündür. Örneğin ev yapımı masaj kremi bütün bu sorunların bertaraf edilmesinde birebirdir…”

Hindistan Cevizi, Balmumu, Okaliptüs, Nane…

Dr. Buğra Buyrukçu, ev yapımı masaj kreminin tarifini ise şöyle verdi: “1/2 bardak hindistan cevizi yağı, ¼ bardak zeytinyağı, ¼ bardak rendelenmiş balmumu, 20 damla okaliptüs esansı ve 20 damla nane esansını bir cam kavanozda birleştirip iyice karıştırıyoruz. Aktardan kolayca bulacağımız bitkisel ürünlerle hazırladığımız bu karışımı buzdolabında saklıyoruz ve istenen bölgeye masaj yaparak sürüyoruz.

Bu kremdeki esansiyel yağlar içerdikleri aromalar ile kendinizi iyi hissetmenizi sağlar, solunum sistemini açar ve rahat bir nefes almanıza olanak verir. Nane ve okaliptüs yağı esansiyel bir yağdır. Nane yağı kas ağrılarında, sinüzitlerde, yüksek ateşin düşürülmesinde, baş ağrısında, soğuk algınlığında kullanılır.

Okaliptüs yağı iyi bir balgam sökücü, soğuk algınlığını rahatlatan, vücuttan toksin atan bir yağdır… Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu; salgın döneminde alınacak en önemli tedbirin ise beslenme, uyku, spor gibi vücut direncini arttıracak günlük aktivitelere özen gösterilmesi olduğunu kaydetti.

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