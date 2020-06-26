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- 26 Haz 2020 - 21:24

Yolcu minibüsüyle tanker çarpıştı! 12 yaralı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, yolcu minibüsüyle tankerin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, yolcu minibüsüyle tankerin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bandırma Susurluk arası yolcu taşımacılığı yapan K.S. idaresindeki 10 ABA 462 plakalı minibüs, Bandırma-Susurluk kara yolunun Fide fabrikası mevkisinde N.D. yönetimindeki 10 NJ 419 plakalı tankerle çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis,112, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerince Bandırma, Susurluk ve Mustafakemalpaşa devlet hastanelerine sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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