Yolcu minibüsüyle tanker çarpıştı! 12 yaralı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, yolcu minibüsüyle tankerin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bandırma Susurluk arası yolcu taşımacılığı yapan K.S. idaresindeki 10 ABA 462 plakalı minibüs, Bandırma-Susurluk kara yolunun Fide fabrikası mevkisinde N.D. yönetimindeki 10 NJ 419 plakalı tankerle çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis,112, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerince Bandırma, Susurluk ve Mustafakemalpaşa devlet hastanelerine sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.