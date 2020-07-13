Haberler Ankara Haberler Ankara
- 13 Tem 2020 - 08:18

Samsun’a şehit ateşi düştü! Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde Astsubay Ethem Demirci şehit oldu

Samsun’un Havza ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Astsubay Ethem Demirci, Pençe-Kaplan Operasyonu’nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu.

mask

Piyade Astsubay Ethem Demirci Irak’ta şehit oldu. Havza’nın Kocapınar Mahallesi nüfusuna kayıtlı öğrenilen şehidin İstanbul’un Esenyurt ilçesinde ikamet eden ailesine acı haber verildi.

Şehidin Ankara’da yaşayan eşi de acı haberi birkaç günlüğüne gittiği İzmir’de aldı. Şehit Demirci’nin naaşının ve acılı ailesinin bu gece Amasya Merzifon Havalimanı’na inecek uçakla Havza’ya getirilmesi bekleniyor. Cenaze töreni ise henüz netleşmedi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, “Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 12 Temmuz 2020 tarihinde çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve hastaneye kaldırılmış yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştur. Çatışmada terör örgütü mensubu 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir" açıklaması yapıldı.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Samsun’a şehit ateşi düştü! Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde Astsubay Ethem Demirci şehit oldu mask
Samsun’a şehit ateşi düştü! Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde Astsubay Ethem Demirci şehit oldu
Dünya mirası Nemrut'ta hafta sonu yoğunluğu - Foto Galeri mask
Dünya mirası Nemrut'ta hafta sonu yoğunluğu - Foto Galeri
"Sakin Kent"te ürküten görüntüler! Ne sosyal mesafe ne de maske var... mask
"Sakin Kent"te ürküten görüntüler! Ne sosyal mesafe ne de maske var...
Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle’de 24 saat su kesintisi! İşte Ankara'nın suyu kesilecek bölgeler mask
Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle’de 24 saat su kesintisi! İşte Ankara'nın suyu kesilecek bölgeler
Hamamlarda yeni dönem! Korona virüs nedeniyle kesesiz, köpüksüz hizmet veriyor mask
Hamamlarda yeni dönem! Korona virüs nedeniyle kesesiz, köpüksüz hizmet veriyor
Aski'nin Borçlanma Yolu Açıldı! Polatlı Temiz ve Kesintisiz suya 2 yıl sonra kavuşacak mask
Aski'nin Borçlanma Yolu Açıldı! Polatlı Temiz ve Kesintisiz suya 2 yıl sonra kavuşacak

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL