Ankara'da 19 Mayıs Gençlik Merkezinde çalışmalara hız verildi

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelenin gençlere armağan olarak nitelediği 19 Mayıs Gençlik Merkezinin inşaat çalışmalarına hız verildi. 19 Mayıs Gençlik Merkezi 1000 kişilik 7 gün 24 saat açık kütüphanesi bilim kültür sanat edebiyat yabancı dil spor teknoloji iletişim üretim istihdam gibi çok çeşitli alanlarda gençlere hizmet verecek.

19 Mayıs Gençlik Merkezinde çalışmalara hız verildi

Taşdelen üniversite kenti olan Başkentte gençlerin tam donanımlı tesislere ihtiyacı olduğunu ifade ederek Gençlerin özellikle eğitim kültür ve sanat mekanı ihtiyacına cevap verecek olan 19 Mayıs Gençlik Merkezi 1000 kişilik 7 gün 24 saat açık kütüphanesi bilim kültür sanat edebiyat yabancı dil spor teknoloji iletişim üretim istihdam gibi çok çeşitli alanlarda gençlere hizmet verecek şekilde planlandı. Bu merkez gençler için tasarlanmış bir mekan olmasının yanı sıra Türkiyedeki gençlik çalışmalarına örnek olacak dedi.

19 Mayıs Gençlik Merkezi 100er kişilik 4 sinema salonu 250 kişi kapasiteli tiyatro sahnesi 24 saat açık 1000 kişilik kütüphane seramik üretim spor sanat dil edebiyat basın yayın teknoloji alanlarında atölye çalışmaları meslek edindirme kurslarıyla ilgi odağı olacak. Merkezde ayrıca kesintisiz ve ücretsiz internet hizmeti sunulurken ağız diş sağlığı ünitesinde de diş hekimleri ücretsiz hizmet verecek.