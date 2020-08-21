Haberler Ankara Haberler Ankara
- 21 Ağu 2020 - 10:46 G: 21 Ağu 2020 - 10:47

Ankara'nın Başarılı Belediye Başkanı Köse'den Pazar Denetimi

Ankara Mamak beledıye başkanı murat köse  koronavırüs tedbırler kapsamında gülveren pazaryerınde alınan önlemlerı denetledı

mask

Vatandaşların ve pazar esnafının kurallara uyup uymadığını kontrol etti. Pazarı gezip vatandaşlarla sohbet eden esnafa hayırlı işler dileyen Köse maske kullanımını ve sosyal mesafeye uyulmasıyla ilgili uyarılarda bulundu. Köse normalleşmenin başlamasıyla halkın biraz rahat davrandığına dikkat çekerek Bu işin şakası yok. Tedbiri elden bırakmayalım dedi.

VİRÜSE KARŞI DUYARLI OLALIM

Salgın sonrası sık sık semt pazarlarını sık sık ziyaret ettiğini esnaf ve vatandaşları uyardığını hatırlatan Başkan Köse Kritik bir süreçten geçiyoruz. Bizler önlemlerimizi almazsak yapılanortaya konan tüm çabalar boşa gidebilir.

Mamak Belediyesi olarak pazar yerlerinin temizliği ve dezenfekte çalışmalarını yürütürken pazar alanlarının giriş ve çıkış noktalarına hem ilçe sakinlerimizin hem de esnafımızın faydalanması açısından el dezenfekte noktaları oluşturduk.

Ankara'nın Başarılı Belediye Başkanı Köse'den Pazar Denetimi

Alışveriş yapan vatandaşlarımıza ve esnafımıza da pazar girişlerinde ücretsiz maske ve eldiven dağıtarak koronavirüse karşı aldığımız tedbirlerimizi sürdürüyoruz. Bizler kurum olarak üzerimize düşen çalışmaları yerine getirirken hemşehrilerimiz de aynı duyarlılığı göstererek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğanın Hükümetimizin Bakanlıklarımızın ve Koronavirüs

Mücadele Bilim Kurulunun uyarılarına harfiyen riayet etmelerini rica ediyorum. Türkiye şu ana kadar salgın konusunda başarılı bir sınav verdi. Ancak henüz her şey bitmedi. Asla tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Bu nedenle vatandaşlarımız maske kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat etmeli hijyen konusunda duyarlı olmalı diye konuştu.

21 Ağu 2020 - 10:46 Ankara- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Keçiören'de modern ve akıllı sera için ilk kazma vuruldu mask
Ankara Keçiören'de modern ve akıllı sera için ilk kazma vuruldu
Başkan Ertuğrul Çetin Makamda Değil Sahada mask
Başkan Ertuğrul Çetin Makamda Değil Sahada
Sincan Belediyesinden filyasyon çağrı merkezi kuruldu! 0312 985 00 40 mask
Sincan Belediyesinden filyasyon çağrı merkezi kuruldu! 0312 985 00 40
Keçiören belediyesi örnek tarımsal üretimin masullerini topluyor mask
Keçiören belediyesi örnek tarımsal üretimin masullerini topluyor
Çankaya Çiğdem yüzme havuzunda son dokunuşlar mask
Çankaya Çiğdem yüzme havuzunda son dokunuşlar
Mamak İlçesinde 'koronavirüs tedbirleri' denetimi yapıldı mask
Mamak İlçesinde 'koronavirüs tedbirleri' denetimi yapıldı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL