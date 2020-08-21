Vatandaşların ve pazar esnafının kurallara uyup uymadığını kontrol etti. Pazarı gezip vatandaşlarla sohbet eden esnafa hayırlı işler dileyen Köse maske kullanımını ve sosyal mesafeye uyulmasıyla ilgili uyarılarda bulundu. Köse normalleşmenin başlamasıyla halkın biraz rahat davrandığına dikkat çekerek Bu işin şakası yok. Tedbiri elden bırakmayalım dedi.

VİRÜSE KARŞI DUYARLI OLALIM

Salgın sonrası sık sık semt pazarlarını sık sık ziyaret ettiğini esnaf ve vatandaşları uyardığını hatırlatan Başkan Köse Kritik bir süreçten geçiyoruz. Bizler önlemlerimizi almazsak yapılanortaya konan tüm çabalar boşa gidebilir.

Mamak Belediyesi olarak pazar yerlerinin temizliği ve dezenfekte çalışmalarını yürütürken pazar alanlarının giriş ve çıkış noktalarına hem ilçe sakinlerimizin hem de esnafımızın faydalanması açısından el dezenfekte noktaları oluşturduk.

Ankara'nın Başarılı Belediye Başkanı Köse'den Pazar Denetimi

Alışveriş yapan vatandaşlarımıza ve esnafımıza da pazar girişlerinde ücretsiz maske ve eldiven dağıtarak koronavirüse karşı aldığımız tedbirlerimizi sürdürüyoruz. Bizler kurum olarak üzerimize düşen çalışmaları yerine getirirken hemşehrilerimiz de aynı duyarlılığı göstererek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğanın Hükümetimizin Bakanlıklarımızın ve Koronavirüs

Mücadele Bilim Kurulunun uyarılarına harfiyen riayet etmelerini rica ediyorum. Türkiye şu ana kadar salgın konusunda başarılı bir sınav verdi. Ancak henüz her şey bitmedi. Asla tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Bu nedenle vatandaşlarımız maske kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat etmeli hijyen konusunda duyarlı olmalı diye konuştu.