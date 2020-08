Altındağ Belediyesi Örnek 29. Parkını Karapürçek'e Yapıyor

29 uncu park Karapürçeke yapılıyor. Var olan parkları baştan aşağı yenileyen Altındağ Belediyesi ilçeye yeni parklar kazandırmaya devam ediyor.

Altındağda yeşil alan miktarı her geçen gün artıyor. Altındağı Ankaranın en yeşil ilçesi yapmak için çalışan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcının talimatlarıyla Altındağ kısa sürede yemyeşil bir görünüme kavuştu. İlçeye 28 park ve ağaçlandırma alanları kazandıran Altındağ Belediyesi şimdi de 29uncu park için kolları sıvadı. Parklara büyüklüklerine göre spor aletleri futbol sahaları basketbol sahaları koşu yolları çocuk oyun alanları kamelyalar ve banklar yerleştirerek her yaştan mahalle sakininin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak alanlar oluşturduklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı Vatandaşlarımızın istekleri her şeyden önemli dedi.

YEŞİL ALANLARIN KIYMETİNİ DAHA İYİ ANLADIK

Bir ilçede ne kadar fazla yeşil alan varsa o ilçedeki sağlık mutluluk ve refah oranının da o kadar artacağını belirten Başkan Balcı Geride bıraktığımız karantina sürecinde hepimiz anladık ki yeşil alanlar çok kıymetli çok değerli... Karantina süreci bize yeşil alanların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. İlçemiz genelindeki yeşil alanlar karantina sürecinde nefes oldu bize... Altındağa sağladıkları oksijen ile hepimize sağlık sundu. Bu nedenle yeşil alanlarımızı artırmaya daha çok gayret gösterecek kişi başına düşen yeşil alan miktarımızı Avrupa ülkeleriyle eş düzeye getirmek için daha çok çalışacağız ifadelerini kullandı.

YENİ PARKLAR DA GELİYOR

29uncu parkın Karapürçek Mahallesine yapıldığını söyleyen Başkan Balcı Parkımız tamamlanmak üzere Tamamlandığında her yaştan mahalle sakininin keyifle vakit geçireceği çocukların neşe içinde koşup oynayabileceği yeşil alanları ve bitki gruplarıyla herkesin içini açan bir park olacak inşallah dedi. Başkan Balcı parkın şimdiden mahalle sakinlerine hayırlı olmasını temenni etti. Çocukların geleceği için çalışmaya devam edeceklerini de vurgulayan Başkan Balcı Altındağın değerine değer katmayı sürdüreceklerinin de sözünü verdi. Son bir yılda Altındağa 28 yeni park 1 meyve ormanı ve 1 hatıra ormanı kazandırdıklarını ifade eden Başkan Balcı Altındağımıza yeni yeşil alanlar eklemeye devam edeceğiz. dedi.