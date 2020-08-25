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25 Ağu 2020 - 15:38

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 358. gününde sürüyor

Anne Necibe Çifçi: "Bizim canımız bize versinler, alıp evimize gidelim. Bir daha kapılarına gelmeyiz" Anne Solmaz Öğrünç: "Ben her gün ölüyorum. Son nefesime kadar oğlumu isteyeceğim"