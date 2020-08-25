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- 25 Ağu 2020 - 15:38 G: 25 Ağu 2020 - 15:40

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 358. gününde sürüyor

Anne Necibe Çifçi: "Bizim canımız bize versinler, alıp evimize gidelim. Bir daha kapılarına gelmeyiz" Anne Solmaz Öğrünç: "Ben her gün ölüyorum. Son nefesime kadar oğlumu isteyeceğim"

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 358. gününde sürüyor



Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 358. gününe girdi.

Dağa 6 yıl önce kaçırılan oğlu Rojhat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek oturma eyleminde yer alan anne Necibe Çifçi, bir evladının dağa kaçırıldığını, onu arayan diğer oğlunun ise 3 yıl önce PKK'lı teröristlerce öldürüldüğünü söyledi.

25 Ağu 2020 - 15:38 AA Ankara- Gündem

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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 358. gününde sürüyor
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