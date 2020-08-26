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- 26 Ağu 2020 - 23:37 G: 26 Ağu 2020 - 23:38

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'dan fikstür değerlendirmesi

"İlk hafta Antalyaspor'la zor bir karşılaşma oynayacağız. İlkler herkes için özeldir, bizim için güzel başlangıç olsun"

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'dan fikstür değerlendirmesi

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, 2020-2021 sezonunun ilk haftasında oynayacakları Fraport TAV Antalyaspor maçıyla Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

26 Ağu 2020 - 23:37 AA Ankara- Spor

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