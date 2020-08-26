Anasayfa/

Foto Galeri/

26 Ağu 2020 - 23:37

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'dan fikstür değerlendirmesi

"İlk hafta Antalyaspor'la zor bir karşılaşma oynayacağız. İlkler herkes için özeldir, bizim için güzel başlangıç olsun"