27 Ağu 2020 - 18:40 Güncelleme: 27 Ağu 2020 - 18:41
Antalyaspor'da bir kulüp çalışanının Kovid-19 testi pozitif çıktı
Antalyaspor Kulübü: "Altyapı ve amatör branşlarımızın kullanımında olan Hasan Subaşı tesislerimizde görev yapan bir çalışanımızın Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır"
Antalyaspor'da bir kulüp çalışanının Kovid-19 testi pozitif çıktı
Antalyaspor Kulübü, altyapı ve amatör branşların kullanımındaki tesislerde görev yapan bir çalışanın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.