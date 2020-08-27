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- 27 Ağu 2020 - 18:40 G: 27 Ağu 2020 - 18:41

Antalyaspor'da bir kulüp çalışanının Kovid-19 testi pozitif çıktı

Antalyaspor Kulübü: "Altyapı ve amatör branşlarımızın kullanımında olan Hasan Subaşı tesislerimizde görev yapan bir çalışanımızın Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır"

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri

Antalyaspor'da bir kulüp çalışanının Kovid-19 testi pozitif çıktı

Antalyaspor Kulübü, altyapı ve amatör branşların kullanımındaki tesislerde görev yapan bir çalışanın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

27 Ağu 2020 - 18:40 AA Antalya- Spor

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