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27 Ağu 2020 - 18:40

Antalyaspor'da bir kulüp çalışanının Kovid-19 testi pozitif çıktı

Antalyaspor Kulübü: "Altyapı ve amatör branşlarımızın kullanımında olan Hasan Subaşı tesislerimizde görev yapan bir çalışanımızın Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır"