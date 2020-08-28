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- 28 Ağu 2020 - 08:38 G: 28 Ağu 2020 - 08:39

Eskişehir'de feci Kaza! İŞÇİ Servisi devrildi, 2 işçi öldü, 12 kişi yaralandı

Eskişehir-Ankara kara yolunda otogar yakınında meydana gelen kazada yaralanan 12 işçi hastanelere kaldırıldı

Eskişehir'de bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Olaya şu şekilde creyan etti, Mehmet İlik idaresindeki 26 S 0283 plakalı otobüs, Eskişehir- Ankara kara yolunda otogar yakınında kontrolden çıkarak yol kenarındaki yönlendirme panosuna çarpıp devrildi.

Otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen Kazada, işçilerden Hüseyin Bayramoğlu ve Zuhal Boz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü ve 11 işçi ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Bu kişilerden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

28 Ağu 2020 - 08:38 AA Eskişehir- Asayiş

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