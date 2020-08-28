Eskişehir'de feci Kaza! İŞÇİ Servisi devrildi, 2 işçi öldü, 12 kişi yaralandı
Eskişehir-Ankara kara yolunda otogar yakınında meydana gelen kazada yaralanan 12 işçi hastanelere kaldırıldı
Eskişehir'de bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Olaya şu şekilde creyan etti, Mehmet İlik idaresindeki 26 S 0283 plakalı otobüs, Eskişehir- Ankara kara yolunda otogar yakınında kontrolden çıkarak yol kenarındaki yönlendirme panosuna çarpıp devrildi.
Otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen Kazada, işçilerden Hüseyin Bayramoğlu ve Zuhal Boz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü ve 11 işçi ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Bu kişilerden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.