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- 28 Ağu 2020 - 08:41 G: 28 Ağu 2020 - 08:46

İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında bir askerimiz şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Ağrı'da devam eden Yıldırım-3 Operasyonu'nda bir askerimizin şehit olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Ağrı'da devam eden Yıldırım-3 Operasyonu'nda bir askerimizin şehit olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığından  yapılan yazılı açıklamada, Ağrı'da devam eden Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında, tespit edilen mağarada bulunan yaşam malzemelerinin imhası sırasında şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu, Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak'ın ağır yaralandığı belirtildi.

Devam eden Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Bölgeden helikopter ile alınarak Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilmiş, durumunun ciddi olması üzerine helikopter ile Erzurum Şehir Hastanesine sevk edilmiştir. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit Jandarmamız Çetin Ak'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun."

28 Ağu 2020 - 08:41 AA Ankara- Asayiş

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