The Simpsons kehanetleri! Trump gerçekten öldü mü?

The Simpsons kehanetleri! Bir bir gerçek oluyor. Daha önce ünlü basketbolcunun ölümü, koronavirüs salgını, Trump'un başkan seçilmesi ve seçilme anındaki detaylar ve bunun gibi onlarca kehaneti diziye taşıyan The Simpsons tüm dünyada insanları tedirgin etmeye ve şaşırtmaya devam ediyor. Herkes birbirine dizinin bu kehanetleri nasıl bilebildiği sorusunu soruyor.