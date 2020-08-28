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- 28 Ağu 2020 - 15:55 G: 28 Ağu 2020 - 16:11

The Simpsons kehanetleri! Trump gerçekten öldü mü?

The Simpsons kehanetleri Şaşırtmaya ve tedirgin etmeye devam ediyor. The Simpsons animasyon dizisindeki kehanetler tüm dünyada büyük ses getirmeye devam ediyor. Ünlü animasyon dizisine göre Donald Trump öldü. Peki Sosyal medyadaki ortalığı karıştıran bu iddia gerçek mi? İşte detaylar…

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

The Simpsons kehanetleri! Trump gerçekten öldü mü?

The Simpsons kehanetleri! Bir bir gerçek oluyor. Daha önce ünlü basketbolcunun ölümü, koronavirüs salgını, Trump'un başkan seçilmesi ve seçilme anındaki detaylar ve bunun gibi onlarca kehaneti diziye taşıyan The Simpsons tüm dünyada insanları tedirgin etmeye ve şaşırtmaya devam ediyor. Herkes birbirine dizinin bu kehanetleri nasıl bilebildiği sorusunu soruyor.

28 Ağu 2020 - 15:55 - Gündem

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