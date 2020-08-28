The Simpsons kehanetleri! Trump gerçekten öldü mü?
The Simpsons kehanetleri Şaşırtmaya ve tedirgin etmeye devam ediyor. The Simpsons animasyon dizisindeki kehanetler tüm dünyada büyük ses getirmeye devam ediyor. Ünlü animasyon dizisine göre Donald Trump öldü. Peki Sosyal medyadaki ortalığı karıştıran bu iddia gerçek mi? İşte detaylar…
The Simpsons kehanetleri! Trump gerçekten öldü mü?
The Simpsons kehanetleri! Bir bir gerçek oluyor. Daha önce ünlü basketbolcunun ölümü, koronavirüs salgını, Trump'un başkan seçilmesi ve seçilme anındaki detaylar ve bunun gibi onlarca kehaneti diziye taşıyan The Simpsons tüm dünyada insanları tedirgin etmeye ve şaşırtmaya devam ediyor. Herkes birbirine dizinin bu kehanetleri nasıl bilebildiği sorusunu soruyor.
28 Ağu 2020 - 15:55 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.