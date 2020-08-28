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- 28 Ağu 2020 - 17:30 G: 28 Ağu 2020 - 17:31

ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 184 bin 927'ye yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1228 artarak 184 bin 927'ye yükseldi. 

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri

ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 184 bin 927'ye yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1228 artarak 184 bin 927'ye yükseldi. ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 46 bin 140 artışla 6 milyon 49 bin 462'ye ulaştı.

28 Ağu 2020 - 17:30 AA - Sağlık

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