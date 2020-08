Anasayfa/

29 Ağu 2020 - 11:06

Bay Yanlış dizisinde Can Yaman'ın evi kime ait? Duyunca şaşıracaksınız!

Bay Yanlış dizisinde Can Yaman'ın evi kime ait? Fox TV ekranlarında yayınlanan ve severek izlenen dizi Bay Yanlış da Can Yaman'ın dizideki evinin kime ait olduğu ve fiyatı duyanları şok etti. Bay Yanlış dizisinde Can Yaman'ın evi kime ait? İşte detaylar…