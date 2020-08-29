Bay Yanlış dizisinde Can Yaman'ın evi kime ait? Duyunca şaşıracaksınız!
Bay Yanlış dizisinde Can Yaman'ın evi kime ait? Fox TV ekranlarında yayınlanan ve severek izlenen dizi Bay Yanlış da Can Yaman'ın dizideki evinin kime ait olduğu ve fiyatı duyanları şok etti. Bay Yanlış dizisinde Can Yaman'ın evi kime ait? İşte detaylar…
Bay Yanlış dizisinde Can Yaman'ın evi kime ait? Duyunca şaşıracaksınız!
Fox Tv Bay Yanlış dizisinde CanYaman’ın evi kime ait? FOX TV’nin reyting rekortmeni dizisi Bay Yanlış’da manzarası, içi ve havuzu ile izleyenleri büyüleyen süper lüks ev şimdiden herkeste büyük bir merak uyandırdı. Dizide Özgür karakterine hayat veren başarılı oyuncu Can Yaman’ın senaryo gereği oturduğu havuzlu süper lüks evin sahibi hepimizin tanıdığı bir isim çıktı. Bay Yanlış dizisinde Can Yaman'ın evi kime ait? İşte Bay Yanlış dizisindeki o evin sahibi…
29 Ağu 2020 - 11:06 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.