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- 29 Ağu 2020 - 14:31 G: 29 Ağu 2020 - 14:33

Muğla'da otomobil uçuruma devrildi: 3 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri

Muğla'da otomobil uçuruma devrildi: 3 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

29 Ağu 2020 - 14:31 AA Muğla- Gündem

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