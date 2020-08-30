40 daireli site Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Osmaniye'de 2 bloktan oluşan 40 daireli sitenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.
40 daireli site Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Osmaniye'de 2 bloktan oluşan 40 daireli sitenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Şirinevler Mahallesi 11039 Sokak'ta 2 bloktan oluşan bir sitede koronavirüs tanısı konulan hastaların filyasyon çalışmalarında temas öyküsünün olması nedeniyle bulaşığın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve salgının kontrolü amacıyla karantina tedbiri uygulanmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
Açıklamada, ikinci bir emre kadar sitedeki iki bloğun giriş ve çıkışlarının sınırlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.