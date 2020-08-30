Burdur'da korkunç bir kaza meydana geldi! Çok sayıda yaralı var!

Burdur'da otomobil ile taksinin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.



Mehmet Ercan (55) yönetimindeki 15 T 0088 plakalı taksi, Burç Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Aysu Arlı (22) idaresindeki 15 AS 251 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.



112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastane kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.