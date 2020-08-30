30 Ağu 2020 - 16:07 Güncelleme: 30 Ağu 2020 - 16:08
Burdur'da korkunç bir kaza meydana geldi! Çok sayıda yaralı var!
Burdur'da otomobil ile taksinin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Burdur'da korkunç bir kaza meydana geldi! Çok sayıda yaralı var!
Burdur'da otomobil ile taksinin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Mehmet Ercan (55) yönetimindeki 15 T 0088 plakalı taksi, Burç Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Aysu Arlı (22) idaresindeki 15 AS 251 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastane kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.