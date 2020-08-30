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- 30 Ağu 2020 - 16:22 G: 30 Ağu 2020 - 17:35

Gazi Koşusu Rekortmeni Jokey Ahmet Çelik kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?

Gazi Koşusu'nu 5 kez üst üste kazanan rekortmen jokey Ahmet Çelik kimdir sorusu merak konusu oldu. Peki, Gazi Koşusu Rekortmeni Jokey Ahmet Çelik kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi? İşte detaylar...

Gazi Koşusu'nu 5 kez üst üste kazanan rekortmen jokey Ahmet Çelik kimdir sorusu merak konusu oldu. Üst üste kazanma rekoru Ahmet Çelik'te. Jokey Ahmet Çelik, 5 kezle Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey rekorunu elinde bulunduruyor. 89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm" ve 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata" adlı safkanlarla kazanan Çelik, 92. Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber" adlı atla kazanarak bu yarışı üst üste kazanma rekoru kırdı.

Tecrübeli jokey, geçen sene yapılan 93. Gazi Koşusu'nu da "The Last Romance" isimli safkanla alarak, üst üste 5 kez birincilik sevinci yaşadı. Ahmet Çelik, bu sene, Ayşegül Kurtel'in sahibi olduğu "Call To Victory" isimli safkanla yarışacak.

Çelik, hem üst üste kazanma rekorunu 6 yarışa çıkarmayı hem de aktif jokeyler arasında en fazla yarış kazanan isim unvanını Halis Karataş ile paylaşmayı hedefliyor. Ahmet Çelik, daha önce bu rekoru 1971, 1972 ve 1973'te üç yıl arka arkaya Gazi Koşusu'nu kazanan unutulmaz jokey Ekrem Kurt ile paylaşıyordu.

Ahmet Çelik Kimdir?

197 yılında Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde dünyaya gelen Ahmet Çelik, ağabeyi Mehmet Çelik’in ısrarı üzerine Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi’ne kayıt olarak bu alanda eğitim aldı. 2003 yılında buradan mezun olan Ahmet Çelik, 2004'den beri profesyonel olarak at binmeye başladı.

Jokey Ahmet Çelik, 89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm", 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata", 92. Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber", 93. Gazi Koşusu’nu ise ‘’The Last Romance’ ile kazandı.

SON DAKİKA: At yarışlarında 94. Gazi Koşusu'nu Ayşegül Kurtel'in sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Call To Victory" adlı safkan kazandı.

Üst üste kazanma rekoru Ahmet Çelik'te. Jokey Ahmet Çelik, 5 kezle Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey rekorunu elinde bulunduruyor. 89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm" ve 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata" adlı safkanlarla kazanan Çelik, 92. Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber" adlı atla kazanarak bu yarışı üst üste kazanma rekoru kırdı.

30 Ağu 2020 - 16:22 Ankara- Biyografi

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