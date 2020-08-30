GSS primi ödemeden sağlık hizmeti alabilir miyim?
Dar gelirli vatandaşların GSS primi ödemeden sağlık hizmeti alabilir miyim? sorusu en çok merak edilen sorulardan biridir. GSS primi ödemeden sağlık hizmeti alabilirsiniz. İşte GSS primi ödemeden sağlık hizmeti almanın şartları haber detayında...
Toplum tarafından GSS olarak bilinen Genel Sağlık Sigortasının temel amacı ülke genelinde tüm vatandaşların sağlık hizmetinden faydalanmasını sağlamak. Zorunlu olan GSS'ye 18 yaşını geçen ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes katılıyor. Dar gelirli vatandaşların GSS primi ödemeden sağlık hizmeti alabilir miyim? sorusu en çok merak edilen sorulardan biridir. GSS primi ödemeden sağlık hizmeti alabilirsiniz. İşte GSS primi ödemeden sağlık hizmeti almanın şartları haber detayında...
Genel Sağlık Sigortası kapsamı nedir?
Gelir testinde hane içinde kişi başına gelirin asgari ücretin 3'te 1'inden az çıkması halinde, GSS primi ödemeniz gerekmez. ... Sonuç olarak, oturmakta olduğunuz bir ev bulunmasına rağmen, evinize giren aylık gelir 3 bin 924 liranın altında ise prim ödemeden sağlık hizmeti alabilirsiniz.
30 Ağu 2020 - 19:26 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.