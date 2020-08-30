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- 30 Ağu 2020 - 19:26 G: 30 Ağu 2020 - 19:38

GSS primi ödemeden sağlık hizmeti alabilir miyim?

Dar gelirli vatandaşların GSS primi ödemeden sağlık hizmeti alabilir miyim? sorusu en çok merak edilen sorulardan biridir. GSS primi ödemeden sağlık hizmeti alabilirsiniz. İşte GSS primi ödemeden sağlık hizmeti almanın şartları haber detayında...

Toplum tarafından GSS olarak bilinen Genel Sağlık Sigortasının temel amacı ülke genelinde tüm vatandaşların sağlık hizmetinden faydalanmasını sağlamak. Zorunlu olan GSS'ye 18 yaşını geçen ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes katılıyor. Dar gelirli vatandaşların GSS primi ödemeden sağlık hizmeti alabilir miyim? sorusu en çok merak edilen sorulardan biridir. GSS primi ödemeden sağlık hizmeti alabilirsiniz. İşte GSS primi ödemeden sağlık hizmeti almanın şartları haber detayında...

Genel Sağlık Sigortası kapsamı nedir?

Gelir testinde hane içinde kişi başına gelirin asgari ücretin 3'te 1'inden az çıkması halinde, GSS primi ödemeniz gerekmez. ... Sonuç olarak, oturmakta olduğunuz bir ev bulunmasına rağmen, evinize giren aylık gelir 3 bin 924 liranın altında ise prim ödemeden sağlık hizmeti alabilirsiniz.

30 Ağu 2020 - 19:26 - Yaşam

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