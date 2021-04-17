Nihat Hatipoğlu'nun eşi Emel Hatipoğlu kimdir? Onu ilk 15 yaşında görmüş!
Nihat Hatipoğlu'nun eşi Emel Hatipoğlu kimdir? Onu ilk 15 yaşında görmüş! Son dönemde izleyiciler tarafından en çok merak edilen konuların başında Nihat Hatipoğlu ve eşi geliyor. Herkes tarafından sevilen Nihat Hatipoğlu'nun eşi merak konusu oldu. Peki Nihat Hatipoğlu'nun eşi Emel Hatipoğlu kimdir? Onu ilk 15 yaşında görmüş! İşte detaylar...
Nihat Hatipoğlu'nun eşi Emel Hatipoğlu kimdir? Onu ilk 15 yaşında görmüş! Son dönemde izleyiciler tarafından en çok merak edilen konuların başında Nihat Hatipoğlu ve eşi geliyor. Herkes tarafından sevilen Nihat Hatipoğlu'nun eşi merak konusu oldu. Peki Nihat Hatipoğlu'nun eşi Emel Hatipoğlu kimdir? Onu ilk 15 yaşında görmüş! İşte detaylar...
Emel Hatipoğlu, 1964 doğumludur. Nihat Hatipoğlu ile 21 yaşında evlenmiştir. “İlk gördüğüm günden beri kendisine hayranım” diyen Emel Hatipoğlu 3 çocuk annesidir.
Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu,eşi Emel Hatipoğlu ile görücü usulu evlenmişler. Emel Hatipoğlu, Nihat Hatipoğlu’nun teyze kızı. Emel Hatipoğlu ve Nihat Hatipoğlu’nu ilk olarak 15 yaşında gördüğünü söylüyor.
Emel Hatipoğlu ayrıca ; ''Eşim mutfağa girer ve çok yardımseverdir. Mutfakta çok güzel balık kızartır. Eşim 2 sene Mısır’da yaşadı, Arapça öğrendi. Okumayı çok sever. Bazen gecenin bir yarısı kalkıp menemen yaptığı olur. Çok güzel menemen yapar. Evimize gün içinde birçok misafir gelir. Bazende yardıma muhtaç insanlar evimizi ziyaret ederler. Bu insanlara yardım edebildiğimiz kadar ediyoruz. Evlendiğim günden bu yana bu böyle. Gerçek ihtiyaç sahipleri gelir. Elhamdülillah kötü niyetli insanlarla hiç karşılaşmadık.'' dedi.
17 Nis 2021 - 13:18 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.