Nihat Hatipoğlu'nun eşi Emel Hatipoğlu kimdir? Onu ilk 15 yaşında görmüş! Son dönemde izleyiciler tarafından en çok merak edilen konuların başında Nihat Hatipoğlu ve eşi geliyor. Herkes tarafından sevilen Nihat Hatipoğlu'nun eşi merak konusu oldu. Peki Nihat Hatipoğlu'nun eşi Emel Hatipoğlu kimdir? Onu ilk 15 yaşında görmüş! İşte detaylar...

Emel Hatipoğlu, 1964 doğumludur. Nihat Hatipoğlu ile 21 yaşında evlenmiştir. “İlk gördüğüm günden beri kendisine hayranım” diyen Emel Hatipoğlu 3 çocuk annesidir.

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu,eşi Emel Hatipoğlu ile görücü usulu evlenmişler. Emel Hatipoğlu, Nihat Hatipoğlu’nun teyze kızı. Emel Hatipoğlu ve Nihat Hatipoğlu’nu ilk olarak 15 yaşında gördüğünü söylüyor.

Emel Hatipoğlu ayrıca ; ''Eşim mutfağa girer ve çok yardımseverdir. Mutfakta çok güzel balık kızartır. Eşim 2 sene Mısır’da yaşadı, Arapça öğrendi. Okumayı çok sever. Bazen gecenin bir yarısı kalkıp menemen yaptığı olur. Çok güzel menemen yapar. Evimize gün içinde birçok misafir gelir. Bazende yardıma muhtaç insanlar evimizi ziyaret ederler. Bu insanlara yardım edebildiğimiz kadar ediyoruz. Evlendiğim günden bu yana bu böyle. Gerçek ihtiyaç sahipleri gelir. Elhamdülillah kötü niyetli insanlarla hiç karşılaşmadık.'' dedi.