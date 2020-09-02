Dünyanın En Büyük Soygun Dizisi! La Casa De Papel dizisi hakkında merak edilenler
La Casa De Papel, Netflix’in rekor üstüne rekor kırdığı, hem dünyada hem de Türkiye’de popülaritesi zirveye ulaşmış bir suç dizisidir.
Koronavirüs salgını nedeniyle günlerimizin neredeyse tamamını evde geçiriyoruz. Evde boş durmak istemeyen ve zamanını daha keyifli ve kaliteli geçirmek isteyenlere Netflix'de yayınlanan La Casa De Papel dizisini sizler için derledik. Şimdiden iyi seyirler…
La Casa De Papel, Netflix’in rekor üstüne rekor kırdığı, hem dünyada hem de Türkiye’de popülaritesi zirveye ulaşmış bir suç dizisidir.
La Casa De Papel Ne Demek?
LA CASA DE PAPEL İspanyolca kökenli ve Türkçede “KAĞIT EV” anlamına gelmektedir.
02 Eyl 2020 - 21:47 Ankara- Dizi Fragmanları
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.