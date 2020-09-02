Dünyanın En Büyük Soygun Dizisi! La Casa De Papel dizisi hakkında merak edilenler

Koronavirüs salgını nedeniyle günlerimizin neredeyse tamamını evde geçiriyoruz. Evde boş durmak istemeyen ve zamanını daha keyifli ve kaliteli geçirmek isteyenlere Netflix'de yayınlanan La Casa De Papel dizisini sizler için derledik. Şimdiden iyi seyirler…

La Casa De Papel, Netflix’in rekor üstüne rekor kırdığı, hem dünyada hem de Türkiye’de popülaritesi zirveye ulaşmış bir suç dizisidir.



La Casa De Papel Ne Demek?

LA CASA DE PAPEL İspanyolca kökenli ve Türkçede “KAĞIT EV” anlamına gelmektedir.