Şehit Aybüke öğretmene doğum gününde hüzünlü anma
Baba Sadık Yalçın: "PKK denilen lanetin 40 yıldır ülkemiz üzerinde olan haince teşebbüsleri çok anneyi babayı boynu bükük bıraktı"
Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan ailesi, kızlarının olmadığı bir doğum gününü daha buruk geçirdi.
Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan ailesi, kızlarının olmadığı bir doğum gününü daha buruk geçirdi.
Şehit öğretmenin babası Sadık Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının olmadığı dördüncü doğum gününü yaşadıklarını söyledi.
Kızının şehit olmasının Yaradan'ın takdiri olduğunu ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:
"Hepimiz topraktan geldik toprağa döneceğiz. Bunun bilincinde olan insanlarız. PKK denilen lanetin 40 yıldır ülkemiz üzerinde olan haince teşebbüsleri çok anneyi babayı boynu bükük bıraktı. Biz bu acılı ailelerden bir tanesiyiz. Yokluğunun her anı bize farklı acı veriyor. Teselli bulduğumuz tarafımız ise Allah huzurunda inşallah Peygamber Efendimize yakın bir yerde onun şefaatine nail olur."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.