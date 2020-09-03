Uyanış:Büyük Selçuklu oyuncuları kimler, ne zaman başlıyor? Uyanış: Büyük Selçuklu yayın tarihi belli oldu
Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncuları kimler, ne zaman başlıyor? Uyanış: Büyük Selçuklu yayın tarihi belli oldu. TRT 1'de, "kılıcın parlattığı, kalemin aydınlattığı bir çağın" öyküsünü anlatacak "Uyanış: Büyük Selçuklu", 28 Eylül Pazartesi günü ilk bölümüyle görücüye çıkacak.
TRT 1'in Selçuklu İmparatorluğu'nu anlatacak yeni dizisi "Uyanış: Büyük Selçuklu"nun ilk bölümü, 28 Eylül'de yayınlanacak.TRT'den yapılan açıklamaya göre, geçen haftalarda ismi verilmeden paylaşılan ilk tanıtım filmiyle dikkatleri üstüne çeken yapımın adı, ikinci tanıtımda "Uyanış: Büyük Selçuklu" olarak açıklandı.
Yeni yayın dönemine ses getirecek dizilerle girmeye hazırlanan TRT 1'de, "kılıcın parlattığı, kalemin aydınlattığı bir çağın" öyküsünü anlatacak "Uyanış: Büyük Selçuklu", 28 Eylül Pazartesi günü ilk bölümüyle görücüye çıkacak.
Bu diziyle TRT ekranlarında büyük beğeni toplayan, Filinta, Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid ve Ya İstiklal Ya Ölüm'ün de aralarında bulunduğu tarihi dizilere bir güçlü yapım daha ekleniyor.
Büyük prodüksiyonlu bir dönem dizisi olan yapım, oyuncuları, kostümleri, tarihsel mekanları ve hikayesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Uyanış Büyük Selçuklu Dizisi Oyuncu Kadrosu ve Karakterleri
Uyanış Büyük Selçuklu (Nizam-ı Alem) dizisi: Selçuklu Devleti Sultanı Sultan Alparslanın ani vefatıyla, Selçuklu da başlayan taht kavgalarını kazanan Sultan Melikşahın hayatını anlatacak olan Nizam-ı Alem dizisi için, dizinin oyuncuları 30 saat aralıksız binicilik ve kılıç dersleri alıyor. Dizinin başrollerinde Buğra Gülsoy Ekin Koç ve Gürkan Uygun yer alacak.
03 Eyl 2020 - 23:52 AA Ankara- Dizi Haberleri
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.