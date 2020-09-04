Yeni Yollar Yenilenen Pursaklar - Ankara

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yapımı devam eden kilit parke yol çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Pursaklar Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalarda ekipler, yol iyileştirme düzenlemeleri kapsamında ilçenin farklı noktalarında kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor.