Yeni Yollar Yenilenen Pursaklar - Ankara
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin yapımı devam eden kilit parke yol çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Yeni Yollar Yenilenen Pursaklar - Ankara
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yapımı devam eden kilit parke yol çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Pursaklar Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalarda ekipler, yol iyileştirme düzenlemeleri kapsamında ilçenin farklı noktalarında kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor.
04 Eyl 2020 - 11:35 Ankara/ Pursaklar- Belediyeler
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.