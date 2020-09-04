Almanya'da 5 Çocuğun ölümünde şok gerçek ortaya çıktı! Anneleri gözünü kırpmadan...
Almanya'da cesedi bulunan 5 çocuğun, anneleri tarafından boğulduğu ortaya çıktı
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentindeki bir dairede dün 5 çocuk cesedi bulunmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Yapılan otopsi sonucu çocukların annesi 27 yaşındaki Christiane K.'nın, Melina (1), Leonie (2), Sophie (3), Timo (6) ve Luca (8) isimli çocuklarına önce uyuşturucu bir madde uyguladığı, ardından ise boğduğu belirlendi.
Cinayet masası başkanı Marcel Maierhofer açıklamasında, olay yerine geldiklerinde kahvaltı kaselerinin hala masanın üzerinde durduğunu ve evde çok acı bir tabloyla karşılaştıklarını söyledi.
Wuppertal Savcılığından Heribert Kaune-Gebhardt ise çocukların beşinde de ilaç ve boğulma belirtileri olduğunu açıkladı.
Trenin altına atlayarak intihar girişiminde bulunup ağır yaralanan ancak hayati tehlikesi bulunmayan anne için ise 5 ayrı cinayet talebiyle tutuklama kararı çıkarıldı.
Cinayet masası başkanı Maierhofer, kadının cinayetleri dört çocuğunun babasından ayrıldığı için duygusal sorunlar yaşadığından dolayı işlemiş olabileceğinden yola çıkıldığını belirtti.
Christiane K.'nın çocuklarını öldürdükten sonra, 11 yaşındaki diğer en büyük çocuğu Marcel'i önce Düsseldorf'a götürdüğü, oradan da Mönchengladbach'daki büyükannesine gönderdiği öğrenildi.
Yerel basında yer alan haberlere göre Christiane K. cinayetleri işledikten sonra annesine gönderdiği mesajda çocukları öldürdüğünü itiraf ederek, polisi yaşadıkları daireye göndermesini istedi.
Öldürülen 5 çocukla ilgili gençlik dairesinin (Jugendamt) daha önce aileye çeşitli konularda destekte bulunduğu bilgisi de paylaşıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.