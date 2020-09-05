05 Eyl 2020 - 22:40 Güncelleme: 05 Eyl 2020 - 22:41
Sağlık Bakanı Koca'dan KPSS adaylarına uyarı
"Heyecanınız tedbiri elden bırakmaya yol açmasın, hayalleriniz gölgelenmesin"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kamu Personel Seçme Sınavı ( KPSS) adaylarına tedbir uyarısında bulunarak, başarı diledi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KPSS'ye girecek genç arkadaşlarım. Heyecanınız tedbiri elden bırakmaya yol açmasın, hayalleriniz gölgelenmesin. Hepinize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.