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- 05 Eyl 2020 - 22:40 G: 05 Eyl 2020 - 22:41

Sağlık Bakanı Koca'dan KPSS adaylarına uyarı

"Heyecanınız tedbiri elden bırakmaya yol açmasın, hayalleriniz gölgelenmesin"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kamu Personel Seçme Sınavı ( KPSS) adaylarına tedbir uyarısında bulunarak, başarı diledi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KPSS'ye girecek genç arkadaşlarım. Heyecanınız tedbiri elden bırakmaya yol açmasın, hayalleriniz gölgelenmesin. Hepinize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

05 Eyl 2020 - 22:40 AA Ankara- Eğitim

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