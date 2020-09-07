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- 07 Eyl 2020 - 09:09 G: 07 Eyl 2020 - 09:15

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

6 ilçede 35 adrese özel harekat polislerinin de katılımıyla hava destekli operasyon yürütülüyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'un Esenler, Arnavutköy, Güngören, Bağcılar, Bayrampaşa, Küçükçekmece ilçelerinde operasyon başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

07 Eyl 2020 - 09:09 AA İstanbul- Asayiş

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