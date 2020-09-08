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- 08 Eyl 2020 - 11:33 G: 08 Eyl 2020 - 11:34

Keçiören'de kışlık turşu ve kurutmalıklar belediye bostanından - Ankara

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyeye ait organik bostanda kışlık kurutmalık ve turşu yapan personelle bir araya geldi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Keçiören'de kışlık turşu ve kurutmalıklar belediye bostanından - Ankara

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyeye ait organik bostanda kışlık kurutmalık ve turşu yapan personelle bir araya geldi. Altınok, “İlçemize bağlı köylerde üretimi teşvik etmek için sağladığımız fide ve tohum desteklerinin ardından belediye olarak da organik tarımsal üretim yapmaya başladık. Bostanımızdan elde ettiğimiz organik mahsullerimizi kışın tüketebilmek için bu ürünlerimizi kurutmalık ve turşu olarak değerlendiriyoruz.” dedi.

08 Eyl 2020 - 11:33 Ankara/ Keçiören- Belediyeler

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