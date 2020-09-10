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10 Eyl 2020 - 14:39

SON DAKİKA: Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve eşi Koronavirüse Yakalandı

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'a ve eşine rahatsızlanması sonucu koronavirüs testi yapılmıştır. Yapılan koronavirüs test sonuçları Bülent Arınç ve eşi Münevver Arınç sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.