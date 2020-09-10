10 Eyl 2020 - 14:39 Güncelleme: 10 Eyl 2020 - 14:50
SON DAKİKA: Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve eşi Koronavirüse Yakalandı
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'a ve eşine rahatsızlanması sonucu koronavirüs testi yapılmıştır. Yapılan koronavirüs test sonuçları Bülent Arınç ve eşi Münevver Arınç sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'a ve eşine rahatsızlanması sonucu koronavirüs testi yapılmıştır. Yapılan koronavirüs test neticesinde Bülent Arınç ve eşi Münevver Arınç sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.