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- 13 Eyl 2020 - 09:47 G: 13 Eyl 2020 - 09:48

Bakan Koca'dan video çekip yardım isteyen gence ilişkin paylaşım: "BİRLİK OLALIM"

"Ensari Koç isimli gencin 30 Ağustos'ta yapılan testi pozitif çıkmış ve ilaç tedavisine başlanmış. Tedavisinin ardından 10 Eylül'de yapılan kontrol testinin sonucu ise negatif çıkmış. Yani hastalığı atlatmış" "Bugün yardım talebi üzerine, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tetkikleri tekrar yapıldı, Kovid-19 bulgusuna rastlanmadı. Hastanede yatışını gerektirecek bir sağlık durumu yok"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 hastası olmasına rağmen hastanenin yatış vermediğini iddia eden gencin tetkiklerinin bugün tekrar yapıldığını, Kovid-19 bulgusuna rastlanmadığını ve hastanede yatışını gerektirecek bir sağlık durumunun olmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 hastası olmasına rağmen hastanenin yatış vermediğini iddia eden gencin tetkiklerinin bugün tekrar yapıldığını, Kovid-19 bulgusuna rastlanmadığını ve hastanede yatışını gerektirecek bir sağlık durumunun olmadığını açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Tuzla Devlet Hastanesi önünde çekilmiş bir video gördüklerini belirtti.

13 Eyl 2020 - 09:47 AA Ankara- Sağlık

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