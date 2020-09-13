Bakan Koca'dan video çekip yardım isteyen gence ilişkin paylaşım: "BİRLİK OLALIM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 hastası olmasına rağmen hastanenin yatış vermediğini iddia eden gencin tetkiklerinin bugün tekrar yapıldığını, Kovid-19 bulgusuna rastlanmadığını ve hastanede yatışını gerektirecek bir sağlık durumunun olmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 hastası olmasına rağmen hastanenin yatış vermediğini iddia eden gencin tetkiklerinin bugün tekrar yapıldığını, Kovid-19 bulgusuna rastlanmadığını ve hastanede yatışını gerektirecek bir sağlık durumunun olmadığını açıkladı.



Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Tuzla Devlet Hastanesi önünde çekilmiş bir video gördüklerini belirtti.