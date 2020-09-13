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- 13 Eyl 2020 - 09:55 G: 13 Eyl 2020 - 10:11

Prostat kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, 15 Eylül Dünya Prostat Kanseri Farkındalık Günü dolayısıyla, dünyada her yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin insanı daha etkileyen prostat kanserine dikkat çekiyor.

Elif Duman
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Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, 15 Eylül Dünya Prostat Kanseri Farkındalık Günü dolayısıyla, dünyada her yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin insanı daha etkileyen prostat kanserine dikkat çekiyor. Türkiye’de ise her yıl yeni 17 bin 300 prostat kanseri hastası olduğu belirtilen açıklamada, prostat bezinin kötü huylu bir hastalığı olan prostat kanserinin erken evrede yakalandığında uygun tedavi yöntemleriyle tedavi edilebilen bir kanser türü olduğu vurgulanıyor.

15 Eylül Dünya Prostat Kanseri Farkındalık Günü dolayısıyla açıklamada bulunan Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, bu kanser türünde erken teşhisin önemine dikkat çekerek; 45 yaşından itibaren ailesinde prostat kanseri öyküsü olanların, 50 yaşından itibaren ise her erkeğin yılda bir kez prostat kanserine yönelik muayene ve kan tahlilinde bakılan PSA testini yaptırması gerektiğini vurguladı.

Erkeklerde idrar kesesi çıkımı ile idrar kanalı arasında bulunan ve idrar kanalını çepeçevre saran bir bez olan prostatın, yaş ilerlemesiyle birlikte sıklıkla rastlanılan iki hastalığı ortaya çıkabiliyor. Bunlardan biri iyi huylu prostat büyümesi olan Benign Prostat Hiperplazisi (BPH) iken, diğeri ise prostat bezinin kötü huylu bir hastalığı olan prostat kanseri olarak ortaya çıkabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre her yıl dünyada yaklaşık 1 milyon 300 bin, Türkiye’de ise 17 bin 300 yeni prostat hastası olduğunu belirtiyor. Tanı konulan hastaların ortalama yaşı 68 ve hastaların yüzde 85’i 65 yaş ve sonrasında tanı alıyor.

Yıllık kontrol belirli yaş sonrası her erkek için şart

Prostat kanseri, idrar yaparken zorlanma, idrarda kan görme, idrar yaparken yanma, kemik tutulumuna bağlı bel ve sırt ağrısı gibi belirtilerle kendini gösterse de genellikle başlangıçta hiçbir belirti vermiyor. Şüphe duyulan durumlarda, hastalardan ultrason eşliğinde prostat biyopsisi alınabiliyor.

Prostat kanseri tanısı konulması sonrasında hemen her kanserde olduğu gibi hastalığın hangi evrede olduğu belirleniyor. Kanser prostatta sınırlıysa cerrahi müdahale ya da radyoterapi uygulanabiliyor. Ancak vücudun farklı bölgelerinde tutulum yapmış hastalarda hormonal tedaviyle birlikte kemoterapi kullanılabiliyor.

Prostat kanserinin yavaş ilerleyen ve erken evrede yakalandığında uygun tedavi yöntemleriyle kür sağlanabilen bir kanser türü olduğuna dikkat çeken Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, hastalığın erken evrede farkına varılabilmesi için 50 yaşından itibaren rutin üroloji poliklinik kontrollerin aksatılmaması gerektiğini belirtiyor.

13 Eyl 2020 - 09:55 - Sağlık

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