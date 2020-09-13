NBA play-off'larında Denver Nuggets, seriyi son maça taşıdı
NBA play-off'larına Los Angeles Clippers ile Denver Nuggets arasındaki Batı Konferansı yarı final serisi altıncı maçıyla devam edildi.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off yarı finalinde Denver Nuggets, Los Angeles Clippers'ı 111-98 yenerek seriyi 3-3'e getirdi. NBA play-off'larına Los Angeles Clippers ile Denver Nuggets arasındaki Batı Konferansı yarı final serisi altıncı maçıyla devam edildi.
İlk iki çeyreği yenik kapatan Denver Nuggets, üçünü ve dördüncü çeyrekteki etkili oyunuyla karşılaşmadan 111-98 galip ayrıldı ve seriyi 3-3'e getirdi.
Nuggets'ta Nikola Jokic 34 sayı, 14 ribaunt, 7 asistle "double double" yaparak galibiyetin mimarı olurken, Jamal Murray 21, Gary Harris 16 sayılık katkı sağladı.
Clippers'ta Paul George'un 33 sayı, 6 ribaunt ve Kawhi Leonard'ın 25 sayı, 8 ribauntluk performansları yenilgiyi engelleyemedi. İki takım arasında 16 Eylül'de TSİ 04.00'te oynanacak serinin yedinci ve son maçını kazanan taraf, Batı Konferansı finalinde Los Angeles Lakers'ın rakibi olacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.