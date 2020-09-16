Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı Netlik Kazanacak! Bilim Kurulu Toplandı, Tüm Vatandaşları İlgilendiriyor!

Türkiye’de Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yeni normalleşme sürecinin başlamasının ardından sonbaharın gelmesiyle yeniden artış gösteren vakaların ardından sıkı tedbirler alınmasına ilişkin iddialar gündeme gelmeye başladı. Sağlık Bakanlığı ve uzmanlar tarafından yapılan uyarıların ve yeni önlem alınmasına ilişkin tavsiyelerinin gündeme gelmesinin ardından Covid – 19 ile mücadele kapsamında 19 – 20 Eylül’de yeniden hafta sonu yasaklarının uygulanmaya başlayıp başlamayacağı merak edilmeye başladı.

Yeni tip Koronavirüs salgını kapsamında Ağustos ve Eylül aylarında son dönemde hızlı bir vaka artışının yaşanmasının ardından bazı illerde 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarına kısıtlamalar gelmişti. Gözler ise genel bir kısıtlama olup olmayacağına ilişkin karar verecek Bilim Kurulu toplantısına çevrildi.

Gözler Bilim Kurulu Toplantısına Çevrildi!

16 Eylül Çarşamba günü 19.00’da toplanacak Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından son günlerde giderek artan Covid – 19 pozitif vakalarına ilişkin yeni tedbirlerin görüşüleceği ifade ediliyor. 19 Eylül Cumartesi ve 20 Eylül Pazar günü için yeni hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararının gelip gelmeyeceği ise merak konusu.

Öte yandan okullarında açılmasına yönelik kararın da yine bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bir araya gelecek bilim kurulu tarafından görüşüleceği ifade edilen diğer bir konu olarak dikkat çekiyor.

Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı Var Mı?

65 yaş üstü vatandaşların birçok ilde sokağa çıkmalarının yeniden kısıtlanmasının ardından 19 – 20 Eylül tarihleri arasında yeni bir genel sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak ediliyor. Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yok. Ancak gözler bugün 19.00’da bir araya gelecek Bilim Kuruluna çevrildi.

Bilim Kurulu Kararı Bekleniyor: Okullar Açılacak Mı?

Öte yandan 16 Eylül 2020 saat 19.00’da Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yeni kararların verileceği Bilim Kurulu toplantısında uzun süredir gündemde tartışma yaratan okulların açılıp açılmayacağı konusunda masaya yatırılması bekleniyor. Türkiye genelinde sonbahar ve kış dönemi için giderek artan Covid – 19 vakalarına karşı bir dizi yeni sıkı tedbir alınması gündemde.