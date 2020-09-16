Demet Akalın Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! O Ünlüye Öyle Tepki Gösterdi ki, Hayranlar Şok Geçirdi...
Demet Akalın, son zamanlarda yaptığı hareketlerle sık sık gündeme geliyor. En son kızının üzerine cam düşen Demet Akalın, bugün o ünlü kişiyle ilgili olarak çok sert tepkiler gösterdi. O kişinin cahil olduğunu söyleyen Akalın, binlerce beğeni ve destek aldı.
Demet Akalın, hak edene hakettiğini vermeye devam ediyor. Dobralığı, açık sözlülüğü ve dik duruşuyla bilinen Demet Akalın'ın o tepkisi için diğer sayfaya geçiniz.
Evinde düzenlediği partiye katılım gerçekleştiren toplam olarak 10 kişinin de koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü isme tepkilerin ardı arkası kesilmiyor. Son noktayı ise Demet Akalın koydu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.