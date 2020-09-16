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16 Eyl 2020 - 18:39

Demet Akalın Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! O Ünlüye Öyle Tepki Gösterdi ki, Hayranlar Şok Geçirdi...

Demet Akalın, son zamanlarda yaptığı hareketlerle sık sık gündeme geliyor. En son kızının üzerine cam düşen Demet Akalın, bugün o ünlü kişiyle ilgili olarak çok sert tepkiler gösterdi. O kişinin cahil olduğunu söyleyen Akalın, binlerce beğeni ve destek aldı.