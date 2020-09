Sincan Belediyesinden Polatlı’daki tarım işçilerine yardım eli

Sincan Belediyesi gönülleri fethetmeye devam ediyor. Polatlı’da yaşanan kum fırtınasının ardından mağdur olan mevsimlik tarım işçilerine Sincan Belediyesi yardım elini uzattı. Başkan Murat Ercan tarım işçilerini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.



Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Sincan Belediyesi, tüm imkanlarını seferber ederek 7’den 70’e herkese kucak açmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan kum fırtınası, Polatlı başta olmak üzere tüm Ankara’yı olumsuz etkiledi. Fırtına özellikle ekmek paralarını kazanmak için Polatlı’da bulunan mevsimlik tarım işçilerini mağdur etti. Sincan Belediyesi o işçilerin imdadına yetişti.

Başkan Ercan’dan Geçmiş Olsun Ziyareti

Sincan’dan Polatlı’ya gönül köprüsü kuruldu. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri 90 adet gıda kolisini bölgeye ulaştırdı. Mağdur olan ailelere 200 adet terlik dağıtıldı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve Ak Parti Polatlı İlçe Başkanı Aysel Demir tarım işçilerini ziyaret ederek geçmiş olsun diledi.

Çocuklar Mutlu Olsun Diye…

Fırtına mağduru çocuklar da unutulmadı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan çocuklarla ilgilendi. Uzaktan kumandalı araba, top, bebek gibi oyuncaklar miniklere verildi. Yeni oyuncaklarına kavuşan çocukların mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Başkan Ercan yaptığı açıklamada, “Afetten etkilenen vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Sincan Belediyesi olarak olayın ardından hemen harekete geçerek mağdur vatandaşlarımıza gıda yardımında bulunduk. Gün birlik olma günüdür. Rabbim her türlü afetten ülkemizi korusun, bir daha yaşatmasın.” ifadelerini kullandı.